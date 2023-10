World Health Summit

2023 - ein wegweisendes Jahr für globale Gesundheit

World Health Summit in Berlin offiziell eröffnet

Berlin (ots)

Am Sonntagabend ist in Berlin der World Health Summit offiziell eröffnet worden. Das vorherrschende Thema der Eröffnungsveranstaltung: "A Defining Year for Global Health Action" (Ein wegweisendes Jahr für globale Gesundheitsmaßnahmen) - das Motto des WHS 2023.

Bei der Eröffnungsveranstaltung sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach: "Es ist dringend notwendig, dass die Weltgemeinschaft zusammenkommt und sich gemeinsam den Herausforderungen der globalen Gesundheit stellt. Globale Gesundheit ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, die nur dann wirksam angegangen werden kann, wenn wir unsere Kräfte bündeln und zusammenarbeiten."

Die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides kommentierte in ihrer Video-Rede: "In echtem Team-Europe-Geist und in enger Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedstaaten ist die neue globale Gesundheitsstrategie der EU bereits auf dem Weg zur Umsetzung." Die EU Kommission sei entschlossen, den Worten Taten folgen zu lassen.

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, der live zugeschaltet wurde, betonte: "Die Menschheit steht heute vor so vielen gesundheitlichen Herausforderungen, vom Krieg bis zur Klimakrise, von zunehmender Armut und wachsendem Hunger, von der raschen Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und Naturkatastrophen und natürlich von globalen und regionalen Krankheitsausbrüchen."

Die Premierministerin von Barbados Mia Mottley gab in ihrer vorab aufgezeichneten Rede zu Bedenken: "Wenn wir bessere Gesundheitsergebnisse für die Armen in der Welt, zu denen nur etwa die Hälfte der Bevölkerung gehört, erreichen wollen, müssen wir wirksamere Finanzierungsmechanismen entwickeln, die dem globalen Süden helfen, seine öffentlichen Gesundheitssysteme aufzubauen und eine robuste und reaktionsfähige nationale Infrastruktur zu schaffen."

World Health Summit Präsident Axel R. Pries rief zu globaler Kooperation auf: Die weltweite Global Health Community habe eine Verantwortung: "Wir müssen die Idee der internationalen Zusammenarbeit für das Leben und den Humanismus auf der Erde stärken."

Weitere Sprecher:innen der Eröffnungsveranstaltung:

Aurélien Rousseau, Minister for Solidarity and Health, France

Keizo Takemi, Minister of Health, Labour and Welfare, Japan

Bharati Pravin Pawar, Minister of State of Health & Family Welfare, India

Ina Czyborra, Berlin Senator for Higher Education and Research, Health and Long-Term Care, Germany

Heyo Kroemer, CEO, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Germany

Rose Gana Fomban Leke, Director Biotechnology Centre, Cameroon & Virchow Prize for Global Health Laureate

Omnia El Omrani, Youth Envoy to the President of the UN 27th Climate Change Conference (COP27), Egypt

Sunao Manabe, Executive Chairperson and CEO, Daiichi Sankyo, Japan

Bernd Montag, CEO, Siemens Healthineers, Germany

Christina Chilimba, Founder and Executive Director, All for Youth, Malawi

Mehr zur Eröffnungsveranstaltung

Im Mittelpunkt des WHS 2023 stehen Themen wie Klimawandel und Gesundheit, Pandemieprävention, digitale Technologien, die Rolle der G7 und G20 in der globalen Gesundheit und 75 Jahre WHO. Erwartet werden weit über 300 Sprecher:innen aus allen Regionen der Welt: Zahlreiche Regierungsverantwortliche, rund 20 internationale Minister:innen, Vertreter:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und internationalen Organisationen sowie mehrere tausend Teilnehmer:innen vor Ort und online.

Um Interessierten aus aller Welt, die nicht anreisen können, ebenfalls eine Teilnahme zu ermöglichen, ist das gesamte Programm online verfügbar.

Am zweiten Tag des WHS 2023 sprechen unter anderem (alle Zeiten in CEST):

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General, World Health Organization (WHO) (9:00, 14:00)

Karl Lauterbach, Federal Minister of Health, Germany (9:00, 18:00)

Christian Drosten, Director, Institute of Virology, Charité - Universitätsmedizin Berlin (11:00)

Joy Pumaphi, Co-Chair, Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) (11:00, 16:00)

Inger Ashing, CEO, Save the Children International (14:00)

Christopher Elias, President of the Global Development Division, Bill & Melinda Gates Foundation (11:00, 14:00)

Natalia Kanem, Executive Director, United Nations Population Fund (UNFPA) (12:45, 14:00)

Wilhelmina S. Jallah, Minister of Health, Liberia (14:00)

Catherine Russel, Executive Director, United Nations Children's Fund (UNICEF) (14:00, 16:00)

Svenja Schulze, Federal Minister of Economic Cooperation and Development, Germany (14:00, 16:00)

Heyo Kroemer, CEO, Charité - Universitätsmedizin Berlin (9:00)

Lariba Zuweira Abudu, Minister for Gender, Children and Social Protection, Ghana (12:45)

Ayoade Alakija, Ayoade Alakija, World Health Summit Ambassador & WHO Special Envoy for the ACT-Accelerator (14:00)

Frederik Kristensen, Deputy CEO, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) (16:00)

Ilona Kickbusch, Founding Director, Global Health Center, Graduate Institute of International and Development Studies (9:00, 12:45)

Mehr Sprecher:innen und Programm Details

Bitte beachten Sie auch die folgenden Termine am Montag, 16.10.:

12:45 Uhr: Launch of the Equity 2030 Alliance: Vorstellung einer neuen globalen Partnerschaft für gerechte und frauenorientierte Forschung.

Mehr Info:

https://www.conference.worldhealthsummit.org/Program/Session/WHS2023/PD-13a

14:00 Uhr: Global Financing Facility (GFF) Pledging Event: Eine hochrangige Geberveranstaltung um mehr als 250 Millionen Frauen, Kindern und Jugendlichen in den ärmsten Ländern der Welt eine gesündere Zukunft zu sichern.

Mehr Info:

www.conference.worldhealthsummit.org/Program/Session/WHS2023/KEY-04

Der gesamte World Health Summit 2023 ist presseöffentlich.

Informationen für Medienvertreter:innen sowie eine Übersicht besonderer presserelevanter Veranstaltungen auf dem WHS 2023 finden Sie im Press Kit:

www.worldhealthsummit.org/media/presskit.html

Die Livestream-Links für die online Teilnahme finden Sie in der jeweiligen Session im Programm oder direkt auf www.worldhealthsummit.org. Bild und Ton können nach Absprache genutzt werden. Quelle: World Health Summit

Die Aufzeichnungen aller Sessions stehen anschließend hier zur Verfügung:

www.youtube.com/worldhealthsummit

Der World Health Summit ist die weltweit führende internationale Konferenz zu globaler Gesundheit. Der WHS 2023 steht erneut unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ziele des WHS sind, innovative Lösungen zur Verbesserung der globalen Gesundheit zu entwickeln, Austausch zu fördern, globale Gesundheit als zentrales politisches Thema zu implementieren, sowie die globale Gesundheitsdebatte im Sinne der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) voranzutreiben. Präsident des World Health Summit ist Prof. Dr. Axel R. Pries, Internationaler Jahrespräsident 2023 ist Prof. Dr. Adnan Hyder, George Washington University, USA.

World Health Summit

15.-17. Oktober, 2023

JW Marriott Hotel Berlin

Stauffenbergstraße 26

10785 Berlin, Germany & Digital

www.worldhealthsummit.org

#WHS2023

Twitter: @WorldHealthSmt

LinkedIn, Facebook, Instagram: @worldhealthsummit

Original-Content von: World Health Summit, übermittelt durch news aktuell