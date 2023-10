World Health Summit

World Health Summit 2023 holt Gesundheitsexpert:innen aus aller Welt nach Berlin

Das internationale Forum zur globalen Gesundheit beginnt am Sonntag

Berlin (ots)

Am kommenden Sonntag beginnt in Berlin der World Health Summit, eine der wichtigsten strategischen Konferenzen zur globalen Gesundheit. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Klimawandel und Gesundheit, Pandemieprävention, digitale Technologien, die Rolle der G7 und G20 in der globalen Gesundheit und 75 Jahre WHO. Die dreitägige Konferenz vom 15.-17. Oktober findet unter dem Motto "A Defining Year for Global Health Action" (Ein wegweisendes Jahr für globale Gesundheitsmaßnahmen) statt und bringt mehrere tausend Vertreter:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft und internationalen Organisationen aus allen Regionen der Welt zusammen. Erwartet werden weit über 300 Sprecher:innen und rund 20 internationale Minister:innen u.a. aus Ghana, Deutschland, Malawi, Belgien und Elfenbeinküste.

Der gesamte World Health Summit ist presseöffentlich.

Um Interessierten aus aller Welt, die nicht anreisen können, ebenfalls eine Teilnahme an den über 60 Sessions zu ermöglichen, ist das Programm online live frei verfügbar.

Im Vorfeld der Konferenz forderte der Präsident des World Health Summit, Prof. Dr. Axel R. Pries die globale Gemeinschaft zum Handeln auf. Die Herausforderungen in der Weltgesundheit seien enorm, der Klimawandel spiele dabei eine zentrale Rolle: "Die Klimakatastrophe ist die größte Bedrohung unserer Zeit für Menschen und alles Leben auf der Erde. Die Auswirkung des Klimawandels auf die Gesundheit ist eines der dringlichsten globalen Gesundheitsthemen und eines der zentralen Themen auf dem World Health Summit. Es steht viel auf dem Spiel und nur wenn wir als 'team earth' zusammenarbeiten, haben wir eine Chance die Herausforderungen zu meistern."

Sprecher:innen 2023 (unter anderem):

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General, World Health Organization (WHO)

Karl Lauterbach, Federal Minister of Health, Germany

Svenja Schulze, Federal Minister of Economic Cooperation and Development, Germany

Steffi Lemke, Federal Minister for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection, Germany

Pierre N'Gou Dimba, Minister of Health, Côte d'Ivoire

Lariba Zuweira Abudu, Minister for Gender, Children and Social Protection, Ghana

Jean Kaseya, Director-General, Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC)

Inger Ashing, CEO, Save the Children International

Ahmed Al-Mandhari, Regional Director for the Eastern Mediterranean, World Health Organization (WHO)

Christian Drosten, Director, Institute of Virology, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Germany

Catherine Russell, Executive Director, United Nations Children's Fund (UNICEF)

Mike Ryan, Executive Director, Health Emergencies Programme, World Health Organization (WHO)

Githinji Gitahi, Global CEO, AMREF Health Africa

Roopa Dhatt, Executive Director and Co-Founder, Women in Global Health (WGH)

Die Eröffnungsveranstaltung mit u.a. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, Ayoade Alakija, Ärztin aus Nigeria und Sonderbeauftragte der Weltgesundheitsorganisation WHO, der Jugendbotschafterin des Präsidenten der UNO Klimakonferenz COP27 Omnia El Omrani sowie WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, der live zugeschaltet wird, findet am Sonntag, den 15. Oktober um 18:00 Uhr statt.

Die Abschlussveranstaltung findet am Dienstag, den 17. Oktober um 16:00 Uhr statt. Hier werden unter anderem die zentralen Ergebnisse aus drei Tagen World Health Summit präsentiert.

Informationen für Medienvertreter:innen sowie eine Übersicht besonderer presserelevanter Veranstaltungen auf dem WHS 2023 finden Sie im Press Kit:

Die online Teilnahme ist frei, die Livestream-Links finden Sie in der jeweiligen Session im Programm und während des WHS 2023 direkt auf www.worldhealthsummit.org. Bild und Ton können nach Absprache genutzt werden. Quelle: World Health Summit

Die Aufzeichnungen aller Sessions stehen anschließend hier zur Verfügung:

Der World Health Summit ist die weltweit führende internationale Konferenz zu globaler Gesundheit. Der WHS 2023 steht erneut unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ziele des WHS sind, innovative Lösungen zur Verbesserung der globalen Gesundheit zu entwickeln, Austausch zu fördern, globale Gesundheit als zentrales politisches Thema zu implementieren, sowie die globale Gesundheitsdebatte im Sinne der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) voranzutreiben. Präsident des World Health Summit ist Prof. Dr. Axel R. Pries, Internationaler Jahrespräsident 2023 ist Prof. Dr. Adnan Hyder, George Washington University, USA.

World Health Summit

15.-17. Oktober, 2023

JW Marriott Hotel Berlin

Stauffenbergstraße 26

10785 Berlin, Germany & Digital

