World Health Summit 2023 mit über 20 Minister:innen aus aller Welt

Das weltweit führende Treffen für globale Gesundheit beginnt am 15. Oktober in Berlin

Berlin (ots)

Klimawandel und Gesundheit, Pandemieprävention, digitale Technologien, die Rolle der G7 und G20 in der globalen Gesundheit, und 75 Jahre WHO - Themen wie diese stehen auf der Agenda des World Health Summit 2023 vom 15.-17. Oktober in Berlin. Unter dem Motto "A Defining Year for Global Health Action" (Ein wegweisendes Jahr für globale Gesundheitsmaßnahmen) geht es drei Tage lang darum, die Weichen für eine gesündere Zukunft für alle zu stellen. Erwartet werden über 300 Sprecher:innen aus allen Regionen der Welt, darunter mehr als 20 Minister:innen und zahlreiche Regierungsverantwortliche, sowie Vertreter:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft und internationalen Organisationen.

Für die Eröffnungsveranstaltung am Sonntag, den 15. Oktober, 18:00 Uhr haben unter anderem zugesagt: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der französische Gesundheitsminister Aurélien Rousseau, Bharati Pravin Pawar, Indiens Staatssekretärin für Gesundheit, die Jugendbotschafterin des Präsidenten der UN-Klimakonferenz COP27 Omnia El Omrani, Ayoade Alakija, Ärztin aus Nigeria und Sonderbeauftragte der Weltgesundheitsorganisation WHO sowie WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, der digital live zugeschaltet wird.

Sprecher:innen 2023 (unter anderem):

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General, World Health Organization (WHO)

Karl Lauterbach, Federal Minister of Health, Germany

Svenja Schulze, Federal Minister of Economic Cooperation and Development, Germany

Nísia Verônica Trindade Lima, Minister of Health, Brazil

Lariba Zuweira Abudu, Minister for Gender, Children and Social Protection, Ghana

Steffi Lemke, Federal Minister for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection, Germany

Awa Marie Coll-Seck, Minister of State to the President, Senegal

Zakia Khattabi, Minister of Climate, Environment, Sustainable Development and Green Deal, Belgium

Khumbize Kandodo Chiponda, Minister of Health, Malawi

Jean Kaseya, Director-General, Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC)

Natalia Kanem, Executive Director, United Nations Population Fund (UNFPA)

Jarbas Barbosa, Regional Director for the Americas, World Health Organization (WHO)

Victor J. Dzau, President, National Academy of Medicine, United States of America

Catherine Russell, Executive Director, United Nations Children's Fund (UNICEF)

Amelia Latu Afuhaamango Tuipulotu, Chief Nursing Officer, World Health Organization (WHO)

Nivedita Gupta, Head of Virology, Indian Council of Medical Research (ICMR), India

Inger Ashing, CEO, Save the Children International

Bitte beachten Sie auch den folgenden Termin am Montag, 16.10., 14:00 Uhr: Global Financing Facility (GFF) Pledging Event: Eine hochrangige Geberveranstaltung, bei der es darum geht, mehr als 250 Millionen Frauen, Kinder und Jugendliche in den ärmsten Ländern der Welt eine gesündere und bessere Zukunft zu sichern.

Der World Health Summit ist die weltweit führende internationale Konferenz zu globaler Gesundheit. Der WHS 2023 steht erneut unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ziele des WHS sind, innovative Lösungen zur Verbesserung der globalen Gesundheit zu entwickeln, Austausch zu fördern, globale Gesundheit als zentrales politisches Thema zu implementieren, sowie die globale Gesundheitsdebatte im Sinne der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) voranzutreiben. Präsident des World Health Summit ist Prof. Dr. Axel R. Pries, Internationaler Jahrespräsident 2023 ist Prof. Dr. Adnan Hyder, George Washington University, USA.

Der gesamte World Health Summit 2023 ist presseöffentlich. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das Pressekontingent für die Vor-Ort-Teilnahme begrenzt ist.

15.-17. Oktober, 2023

JW Marriott Hotel Berlin

Stauffenbergstraße 26

10785 Berlin, Germany & Digital

#WHS2023

