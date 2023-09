Berlin (ots) - Klimawandel und Gesundheit, Pandemieprävention, digitale Technologien für die weltweite Gesundheitsversorgung, die Schwerpunkte der G7/G20 Staaten in der globalen Gesundheit und 75 Jahre WHO stehen im Mittelpunkt des diesjährigen World Health Summit in Berlin. Vom 15. bis 17. Oktober 2023 ...

mehr