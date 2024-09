AMZ-Seller-System

Amazon FBA Event in Hamburg: Butrus Said und Kilian Sell präsentieren das AMZSELLERSYSTEM Champion Live Seminar 2024

Hamburg (ots)

Die Amazon-Experten Butrus Said und Kilian Sell haben am 24. und 25. August 2024 das AMZSELLERSYSTEM Champion Live Seminar 2024 ausgerichtet. Das Amazon FBA Event fand jeweils von 9:30 bis 17:00 Uhr in der Stadtdeich 7 in Hamburg statt. Die Teilnehmer erhielten die Gelegenheit, zu erfahren, wie sie durch gezielte Strategien und effizientes Arbeiten als Amazon-Händler innerhalb weniger Monate signifikante Umsätze erzielen können. Aufgrund der begrenzten Anzahl von 60 Plätzen wurde eine persönliche Betreuung garantiert.

Butrus Said: "Wir erhalten täglich zahlreiche Anfragen zur Zusammenarbeit, die wir aufgrund von Zeitmangel bislang immer ablehnen mussten. Mit unserem Amazon FBA Event konnten wir Interessierten nun die Möglichkeit bieten, mit unserer Hilfe ein erfolgreiches Amazon-Business aufzubauen. Das Seminar richtete sich an alle Menschen, die lernen möchten, wie sie ein ortsunabhängiges Geschäft aufbauen können, das finanzielle Freiheit ermöglicht. Dabei unterstützen wir die Teilnehmer Schritt für Schritt auf ihrem Weg zum Erfolg."

Butrus Said und Kilian Sell, bekannt für ihr Mentoringprogramm Amazon Seller System, bringen große Praxisnähe, einen enormen Erfahrungsschatz und tiefgehende Expertise mit. Ihre Unterstützung hat bereits zahlreichen Kunden dabei geholfen, ihre Onlineshops auf siebenstellige Umsätze zu skalieren. Dabei richtet sich ihr Angebot nicht nur an etablierte Händler, sondern auch an Anfänger und Quereinsteiger, die lernen möchten, wie sie das ideale Produkt finden, eine einzigartige Positionierung erarbeiten und eine funktionierende Marketingstrategie entwickeln.

Im Rahmen des Amazon FBA Events 2024 erhielten die Teilnehmer wertvolle Einblicke dazu, wie sie eine erfolgreiche Produktrecherche durchführen und die besten Produkte finden. Butrus Said und Kilian Sell erläuterten unter anderem, wie man Hersteller identifiziert, Sourcing betreibt und Produkte positioniert. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt lag auf dem hochpreisigen Verkauf, bei dem die Anwesenden erfuhren, wie man sich von der Konkurrenz abhebt, um besonders zahlungskräftige Kunden anzusprechen. Zusätzlich erhielten die Teilnehmer Einblicke, wie sie Amazon als führende Verkaufsplattform optimal nutzen. Zu diesem Zweck wurden ihnen die Grundlagen des Amazon-Marktplatzes vermittelt - einschließlich der Optimierung der Produktdetailseite, um Sichtbarkeit und Kundenbindung zu verbessern. Marketingstrategien waren ebenfalls ein zentraler Bestandteil des Seminars, insbesondere der effektive Einsatz von Amazon Marketing Services, um Werbung gewinnbringend zu gestalten und hohe Kosten zu vermeiden. Zudem erfuhren die Besucher, wie Traffic und Produktbewertungen generiert werden können, um die Sichtbarkeit zu erhöhen und treue Kunden zu gewinnen.

"Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Sie richtete sich an alle Interessierten, die im Onlinehandel durchstarten möchten - unabhängig von ihrer bisherigen Erfahrung. Wir freuen uns, so viele Teilnehmer begrüßt zu haben und sind uns sicher, dass wir ihnen wertvolle Insights dazu vermitteln konnten, sich auch neben ihrem Hauptberuf ein erfolgreiches zweites Standbein aufzubauen, um langfristig mehr Zeit, Geld und Freiheit zu gewinnen", so Kilian Sell.

Mehr Informationen zum Angebot von Amazon Seller System finden Sie unter: https://www.amzsellersystem.de/

Original-Content von: AMZ-Seller-System, übermittelt durch news aktuell