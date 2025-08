Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Drei neue deutsche Rekorde bei Deutschen Feuerwehr-Meisterschaften

Internationaler Feuerwehrsportwettkampf begeistert in Torgau (Sachsen)

Berlin/Torgau (ots)

Drei neue deutsche Rekorde und zahllose weitere Top-Leistungen sind die sportliche Bilanz der Deutschen Feuerwehr-Meisterschaften im Internationalen Feuerwehrsportwettkampf. "Wir haben hier in Torgau und Taura faire Wettbewerbe auf Spitzenniveau gesehen. Vielen Dank an alle Menschen, die zu diesem feuerwehrsportlichen Erlebnis beigetragen haben!", erklärte Hermann Schreck, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) und ständiger Vertreter des Präsidenten, bei der Abschlussveranstaltung. Vier Tage lang maßen sich 620 Sportlerinnen und Sportler der Feuerwehren im Hafenstadion der sächsischen Renaissancestadt Torgau in den Disziplinen 100m Hindernislauf, 4x100m Feuerwehr-Hindernisstaffel, Löschangriff nass sowie Gruppenstafette. Im benachbarten Ortsteil Taura der Stadt Belgern-Schildau fand das Hakenleitersteigen statt.

"Die Deutschen Feuerwehr-Meisterschaften sind weit mehr als nur sportliche Wettkämpfe. Sie zeigen, was die Feuerwehr an jedem Tag ausmacht: Präzision, Teamgeist, Technikverständnis und die Bereitschaft, über sich selbst hinaus zu wachsen", zeigte sich Dr. Christiane Schenderlein, Staatsministerin für Sport und Ehrenamt im Bundeskanzleramt, bei der Abschlussveranstaltung begeistert.

Torgaus Oberbürgermeister Henrik Simon und Ingolf Gläser, Bürgermeister von Belgern-Schildau, freuten sich über das große Engagement aller Beteiligten und die großartigen Ergebnisse. 50 Wettkampfrichter hatten für faire Bedingungen gesorgt, Gastmannschaften aus Tschechien und Österreich brachten internationales Flair und beeindruckende Leistungen ein.

Neue deutsche Rekorde im 100m-Hindernislauf und Hakenleitersteigen

In Torgau stellte Lisette Jüngling (Team Brandenburg 1) in 17,70 Sekunden einen neuen deutschen Rekord im 100m-Hindernislauf auf. Beim Hakenleitersteigen in Taura zeigte sie sich ebenfalls in Höchstform und gewann hier in 7,93 Sekunden - damit blieb erstmals eine deutsche Frau hier unter acht Sekunden. Tom Gehlert (Team Lausitz) pulverisierte beim Hakenleitersteigen der Herren seinen eigenen deutschen Rekord in 13,34 Sekunden.

In der Gesamtwertung konnten sich Mannschaften für die Internationalen Wettbewerbe qualifizieren: Das Technische Organisationskomitee des Weltfeuerwehrverbandes CTIF ist optimistisch, dass sie im nächsten Jahr entsprechende Wettbewerbe anbieten können. "Alle Mannschaften, die eine Platzierung zur Qualifizierung erreichen, können davon ausgehen, dass sie 2026 gefordert sind", heißt es in der offiziellen Verlautbarung.

Hierfür sind dann folgende Mannschaften qualifiziert:

Männer: 1. Platz Team Märkisch-Oderland, 2. Platz Team Lausitz, 3. Platz Team Mecklenburg-Vorpommern 1

Frauen: 1. Platz Team Brandenburg 1, 2. Platz Team Mecklenburg-Vorpommern 1, 3. Platz Team Lausitz

DFV-Vizepräsident Hermann Schreck blickte abschließend in die Zukunft: "Ich würde mich freuen, wenn die Deutschen Feuerwehr-Meisterschaften künftig wieder gemeinsam an einem Ort stattfinden könnten und so der kameradschaftliche Austausch erneut erweitert werden würde." Für dieses Jahr hatte sich kein Ausrichter gefunden, bei dem der Internationale Feuerwehrsportwettkampf, die Traditionellen Internationalen Feuerwehrwettbewerbe und der Internationale Bewerb der Jugendfeuerwehren parallel hätte durchgeführt werden können.

Bilder der Veranstaltung stehen unter https://www.feuerwehrverband.de/presse/bilder/ zum Herunterladen zur Verfügung. Die Ergebnislisten werden unter https://www.feuerwehrverband.de/fachliches/fb/fb-wettbewerbe/ veröffentlicht.

