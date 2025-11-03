PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PHOENIX

Gerald Funke, Befehlshaber des Unterstützungskommandos der Bundeswehr, überzeugt: "Der Wehrdienst ist für uns eine echte Chance"

Bonn (ots)

3. November 2025 - Gerald Funke, Befehlshaber des Unterstützungskommandos der Bundeswehr, setzt große Hoffnungen auf eine neue gesetzliche Regelung zum Wehrdienst. "Der Wehrdienst ist für uns eine echte Chance", so Funke im Fernsehsender phoenix. Er hoffe, zahlreiche junge Männer von der notwendigen Arbeit der Streitkräfte überzeugen zu können, "sodass viele dabei sind, die nachher sagen, so schlecht ist es da nicht, ich bleib da länger". Allerdings brauche es zunächst die Schaffung neuer Grundlagen, um die jungen Menschen überhaupt ausbilden zu können. "Wenn ein ganzer Jahrgang plötzlich zu uns käme, wären wir dazu aus dem Stand heraus nicht in der Lage, weil wir Strukturen und Unterkünfte aufbauen sowie das Material haben müssen", meinte der Verantwortliche des Unterstützungskommandos. Wie schnell dies gelingen könne, sei heute noch nicht klar, "aber wir müssen bis 2029 kriegstüchtiger sein, als wir es heute sind".

Notwendig sei es allerdings, dass nicht nur die Bundeswehr die gestiegenen Herausforderungen meistere. Auch gesamtgesellschaftlich müssten die neue internationale Lage und die damit verbundenen Verpflichtungen verstanden werden. "Wenn ich Abschreckung glaubwürdig mache, ist die Wehrfähigkeit und die Wehrwilligkeit nicht nur in der Bundeswehr, sondern in der ganzen Bevölkerung entscheidend", war Funke überzeugt. Nur eine Gesellschaft, die insgesamt abschreckend wirke, verleide Staaten und ihren Regierungen das Interesse daran, andere Länder militärisch anzugreifen. In diesem Zusammenhang sah Funke eine vielversprechende Entwicklung in Deutschland. "Wir haben 2025 im ersten Halbjahr so viele Freiwilligenbewerbungen wie wir sie in den letzten fünf Jahren nicht mehr hatten. Das ist sehr positiv."

