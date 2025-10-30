PHOENIX

Sicherheitshalber LIVE

Kein Krieg, kein Frieden: Zum Umgang mit dem Dazwischen

Bonn (ots)

Carlo Masala, Ulrike Franke, Frank Sauer und Thomas Wiegold diskutieren wieder bei phoenix! Über die gar nicht mehr so neue Weltlage und über die Herausforderungen, vor denen Europa steht.

Kein Krieg, aber auch kein Frieden: In der neuen Ausgabe von Sicherheitshalber LIVE geht es um die Frage, wo Deutschland und Europa derzeit stehen. Was charakterisiert das Dazwischen? Wie gehen wir um, mit Desinformation und Sabotage? Wie resilient sind die europäischen Gesellschaft und vor allem: wie stabil steht Deutschland dar?

Die Diskussion aus der FABRIK in Hamburg zeigt phoenix am Sonntag, dem 2.11.2025 um 13 Uhr.

Seit 2018 diskutieren Carlo Masala, Ulrike Franke, Frank Sauer und Thomas Wiegold regelmäßig aktuelle sicherheitspolitische Fragen im Podcast Sicherheitshalber. phoenix macht das Format Sicherheitshalber einem breiteren Publikum zugänglich und überträgt die Diskussion aus Hamburg.

Sonntag, 2.11.2025, 13 Uhr.

Dr. Ulrike Franke

Politikwissenschaftlerin beim European Council on Foreign Relations in London.

Thomas Wiegold

Journalist und Experte für sicherheitspolitischen Themen und die Bundeswehr. Er verantwortet den Blog augengeradeaus.net.

Prof. Carlo Masala

Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München.

PD Dr. Frank Sauer

Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell