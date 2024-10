PHOENIX

US-Wahl 2024 - phoenix berichtet mehr als 20 Stunden über die Präsidentenwahl

phoenix bietet zur US-Wahl 2024 umfassende Berichterstattung mit über 20 Stunden Live-Programm, Dokumentationen und Gesprächssendungen. Am Dienstag, 5. November, startet das Wahl-Special um 20:15 Uhr und begleitet die Wahlentscheidungen durch die Nacht.

Mit der Ausstrahlung der Reden der Präsidentschaftskandidaten in voller Länge sowie tiefgründigen Interviews in den USA beleuchtet phoenix die Ereignisse aus nächster Nähe. Tiefgehende politische Analysen auf beiden Seiten des Atlantiks und Live-Schalten in die Parteizentralen der Kandidaten bieten Hintergründe und runden die Berichterstattung ab.

Sonderprogramm zur US-Wahl: Dokumentationen, Gespräche, Live-Berichterstattung

Den Auftakt bilden um 20.15 Uhr Dokumentationen: Zwischen Trump und Harris - Roadtrip durch ein zerrissenes Amerika von Elmar Theveßen und David Sauer. Die beiden zeigen ein gespaltenes Amerika vor der Wahl und wie die Menschen den Wettstreit zwischen Trump und Harris verfolgen.Auch die US-Korrespondentinnen Claudia Bates und Heike Slansky zeigen in ihrer Reportage Mein Amerika - Dein Amerika. Die uneinigen Staaten vor der Wahl, wie polarisiert die USA inzwischen sind, wie Demokraten und Republikaner den Kulturkampf vorantreiben und wie unversöhnlich sich die politischen Lager gegenüberstehen.

Danach folgt die phoenix runde (22.15 Uhr), in der Alexander Kähler mit seinen Gästen, dem Politologen Josef Braml, der aus Washington zugeschalteten US-Expertin Joyce Mushaben und dem Dokumentarfilmer und Autor Stephan Lamby diskutiert.

Durch die Live-Sendung der Wahlnacht führt Stephan Kulle. Als Experten ordnen der Wahlkampfstratege Julius van de Laar sowie die Historikerin Annika Brockschmidt die Entwicklungen ein. Im Laufe der Wahlnacht ordnet Eva Lindenau die Geschehnisse vor Ort in Washington ein und Marc Steinhäuser berichtet vom Headquarter von Donald Trump. Weitere Schalten sind aus dem Headquarter von Kamala Harris geplant. Aus Berlin wird Reporterin Katharina Kühn live berichten und die Reaktionen hiesiger Politikerinnen und Politiker einholen.

Am Tag danach: Wahlsondersendung ab 8.00 bis 13.00 Uhr

Am Mittwochmorgen (6.11.) startet phoenix in einer Sondersendung mit Moderatorin Lena Mosel ab 8.00 Uhr mit neuesten Ergebnissen und Reaktionen. Eindrücke und Reaktionen ordnen Korrespondenten von ARD und ZDF aus Kairo, Kiew, Peking und Tel Aviv ein. Außerdem zeigt phoenix alle Pressekonferenzen aus der deutschen Hauptstadt.

Am Abend diskutiert Alexander Kähler in der phoenix runde (22.15 Uhr) live mit seinen Gästen, Prof. Britta Waldschmidt-Nelson, Historikerin des europäisch-transatlantischen Kulturraums an der Universität Augsburg, dem Klaus Brinkbäumer, Journalist und ehem. Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, Walter Sittler, Schauspieler und Prof. Stefan Kooths, Kieler Institut für Weltwirtschaft.

Livestream in der App und Hintergrundinformationen auf phoenix.de

Wer die Nacht und den Tag nicht vor dem Fernseher verbringen kann, kann am besten den phoenix Livestream über die phoenix-App (iOS und Android) oder über die Homepage verfolgen. Darüber hinaus bietet phoenix.de in einem umfassenden Dossier vertiefende Informationen und Hintergründe zur US-Wahl 2024.

Das Programm im Überblick:

Sonntag, 3.11.

12.00 Uhr

Internationaler Frühschoppen aus Berlin

Gäste:

Anja Wehler-Schöck | Tagesspiegel

Matthew Karnitschnig | Europa-Chefkorrespondent, Politico

Eric T. Hansen | amerikanischer Journalist und Satiriker

Melinda Crane | US-amerikanische Journalistin

Dienstag, 5.11.

Unter dem Doku-Thema: Gesichter der USA zeigt phoenix ab:

02.15 Uhr

USA. Noch immer Cowboys

Film von Bud Force und John Langmore

Der Film dokumentiert das Leben moderner Cowboys auf zehn der größten Rinderfarmen des US-amerikanischen Westens. Die Weidegründe dieser Großranches erstrecken sich manchmal über mehr als 50.000 Quadratkilometer. Auch heute noch werden berittene Teams von Viehhirten beschäftigt, um sich um die großen Herden zu kümmern.

03.00 Uhr

Schwarze Unternehmer in den USA - Zwischen Erfolg und Empowerment

Während Afroamerikaner häufiger in Armut leben als jede andere ethnische Gruppe, beherbergt Amerika auch die größte Gruppe wohlhabender, äußerst erfolgreicher Schwarzer in der Welt. Heute ist eine von 50 afroamerikanischen Familien Millionär und gehört damit zu einer neuen "Black Elite".

03.45 Uhr

Luxusklasse: Amerikas Super-Wohnmobile

Film von Stéphane Haumant, ZDFinfo/2023

Marmorküche, beheizte Toilettensitze, ausziehbare Flächen: Der Markt mit Luxuswohnmobilen boomt in den USA. Nicht nur Senioren, auch Familien reisen als Fünf-Sterne-Nomaden durchs Land. Über eine Million Amerikaner haben sich inzwischen für ein Teilzeitleben auf vier Rädern entschieden. Die einen wollen einfach nur Hitze oder Kälte entfliehen und lassen sich für ein paar Monate auf Premium-Campingplätzen in gemäßigten Regionen nieder. Andere verbinden Reisen und Job miteinander.

04.30 Uhr

#vanlife - Leben im Camper

Film von Matthieu Fauroux und Flora Desponts, ZDF 2020

Tausende von Amerikanern reisen quer durch die USA. Die Vanlife-Traveller tauschen Haus und Karriere gegen den Traum von Freiheit und Unabhängigkeit auf vier Rädern.

Sogar Familien mit Kindern sind in umgebauten Vans unterwegs. Campingplätze sind verpönt, die Bullis parken an einsamen Stränden oder unter freiem Wüstenhimmel. Doch hinter dem hippen Lebensstil stecken oft viel Arbeit und harte Werbeverträge als Influencer. Das #vanlife wird durch Produktplatzierung und Selbstinszenierung bei Instagram finanziert. Aus dem Lebensstil ist längst ein Produkt geworden. Für andere geht es um Entschleunigung. Für manche ist es der Traum von Freiheit, für andere hat das #vanlife längst nichts mehr mit dem Aussteiger-Gedanken zu tun. Fest steht: Ein Ende des Booms ist noch lange nicht in Sicht.

20.15 Uhr

Zwischen Trump und Harris

Roadtrip durch ein zerrissenes Amerika

von Elmar Theveßen, David Sauer

Selten war ein Wahlkampf in den USA so spannend und richtungsweisend wie dieser. Die Amerikaner stehen vor einer entscheidenden Wahl, die das Schicksal des Landes beeinflussen könnte. Wie erleben die Menschen den Wettstreit zwischen Donald Trump und Kamala Harris? Welche Hoffnungen, Ängste und Erwartungen prägen derzeit das politische Klima in den Vereinigten Staaten?

21.15 Uhr

Mein Amerika - Dein Amerika

Die uneinigen Staaten vor der Wahl

Von Claudia Bates, Heike Slansky

Die USA sind so polarisiert wie schon lange nicht mehr. In 40 Bundesstaaten haben entweder die Demokraten oder die Republikaner die alleinige Kontrolle, die sogenannte Supermehrheit. Das heißt, eine Partei hat die absolute Macht in beiden Häusern des Parlaments, den Gouverneursposten und zum Teil auch eine Mehrheit im Obersten Strafgerichtshof. Die Demokraten oder Republikaner treiben den Kulturkampf voran und verabschieden teils extreme Gesetze zu Abtreibung oder Waffenbesitz und spalten damit das Land weiter. Die US-Korrespondentinnen Claudia Bates und Heike Slansky reisen durch ein Land, das immer stärker zerrissen ist und dessen politische Lager sich unversöhnlich gegenüberstehen.

22.15 Uhr

phoenix runde

zu den USA vor der Wahl

Alexander Kähler diskutiert mit seinen Gästen:

Josef Braml, Politologe

Joyce Mushaben, amerikanische Politikwissenschaftlerin

Stephan Lamby, Autor und Dokumentarfilmer

23.00 Uhr

phoenix der tag

u.a. die USA vor der Wahl

mit Aydogan Makasci

Studiogast: Annika Brockschmidt, Historikerin, freie Journalistin und

Autorin des Buchs: Amerikas Gotteskrieger

Mittwoch, 6.11.

00.00 Uhr

00.45 Uhr

phoenix vor ort

US-Wahl 2024 - Amerika wählt

Studiogast: USA-Experte Julius van de Laar

phoenix-Reporter Marc Steinhäuser und die Heike Slansky berichten aus den Parteizentralen. Eva Lindenau berichtet live aus Washington und Katharina Kühn ist vor Ort in Berlin.

08.00 Uhr

phoenix vor ort

US-Wahl 2020 - Amerika wählt

Moderation:

Lena Mosel

u.a. Schalten zu Korrespondenten von ARD und ZDF in Kairo, Kiew, Peking und Tel Aviv

Außerdem mit den Statements der Atlantik-Brücke, sowie Reaktionen des politischen Berlins.

22.15

phoenix runde

Alexander Kähler diskutiert mit seinen Gästen:

Prof. Britta Waldschmidt-Nelson, Historikerin des europäisch-transatlantischen Kulturraums, Universität Augsburg

Klaus Brinkbäumer, Journalist und ehem. Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel

Walter Sittler, Schauspieler

Prof. Stefan Kooths, Kieler Institut für Weltwirtschaft

