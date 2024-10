Peugeot Deutschland GmbH

Ab sofort bestellbar: neuer PEUGEOT E-408

Bild-Infos

Download

Rüsselsheim am Main (ots)

Ab sofort sind die Bestellsysteme für den neuen PEUGEOT E-408 (Energieverbrauch 15,3 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1)) geöffnet. Mit der vollelektrischen Variante des PEUGEOT 408 vervollständigt PEUGEOT sein Elektro-Angebot. Sie überzeugt durch 100 Prozent elektrischen Fahrspaß und einer Reichweite von bis zu 453 km(1) nach WLTP kombiniert. Die umfangreiche Ausstattung und modernen Fahrerassistenzsysteme sorgen für Komfort und Sicherheit. Der neue PEUGEOT E-408 ist in der Ausstattungsvariante Allure ab 46.600 Euro UVP bestellbar.

Hochwertiges Design, großzügiges Platzangebot

Der neue PEUGEOT E-408 besticht durch seine dynamische Linienführung, die eine erhöhte Fahrposition bietet, und sein bis ins kleinste Detail ausgefeiltes hochwertiges Design.

Die Farbgebung des Kühlergrills des PEUGEOT E-408 lässt ihn mit der Form des Stoßfängers verschmelzen, an der Front ermöglicht die LED-Technologie sehr schmale, wirkungsvolle Scheinwerfer. Mit einer Gesamtlänge von 4,69 m und einer Breite von 1,85 m (bei eingeklappten Spiegeln) nutzt der PEUGEOT E-408 die Multi-Energie-Plattform E-EMP2 (Efficient Modular Platform), die sich durch einen Radstand von 2,79 m auszeichnet. Mit seiner breiten Radspur - 1,59 m vorne und 1,60 m hinten - liegt der PEUGEOT E-408 fest auf der Straße. Dank der geringen Höhe von 1,49 m bietet der PEUGEOT E-408 ein schlankes und sportliches Profil, was die Aerodynamik verbessert.

Das Kofferraumvolumen des neuen PEUGEOT E-408 ist besonders großzügig und bietet 471 Liter Ladekapazität, bei umgeklappter Rücksitzbank 1.545 Liter.

Umfangreiche Ausstattung und moderne Fahrerassistenzsysteme

An Bord des neuen PEUGEOT E-408 sorgen die zahlreichen Fahrerassistenzsysteme für Sicherheit und Komfort beim Fahren. Diese greifen auf Informationen von fünf Kameras und drei Radargeräten zu und umfassen unter anderem den adaptiven Geschwindigkeitsregler ACC mit STOP&GO-Funktion und einstellbarer Abstandsregelung zwischen den Fahrzeugen, Active Safety Brake Plus mit Frontkollisionswarner und einen aktiven Spurhalteassistent mit Lenkeingriff. Einige der Systeme sind aus höheren Fahrzeug-Segmenten übernommen.

Der neue PEUGEOT E-408 ist umfangreich ausgestattet und in zwei Varianten erhältlich: Allure und GT.

Der PEUGEOT E-408 Allure ist unter anderem serienmäßig ausgestattet mit Eco-LED-Scheinwerfer, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen (48,3 cm), PEUGEOT i-Cockpit® mit anpassbarem digitalem 10-Zoll-Kombiinstrument (25,4 cm), Connected Navigationssystem mit Routenplaner, "OK PEUGEOT"-Sprachsteuerung, kabelloser Mirroring-Funktion Apple Car-Play/Android Auto, Audiosystem mit 6 Lautsprechern, Sitzheizung vorne, beheizbares Multifunktions-Lederlenkrad, 2-Zonen-Klimaautomatik, Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht und Einparkhilfe hinten und einer Wärmepumpe zur Senkung des Energieverbrauchs und Erhöhung der Reichweiten im realen Alltagsbetrieb.

Der PEUGEOT E-408 GT verfügt zusätzlich zur Ausstattung der Allure-Version serienmäßig unter anderem über Matrix-LED-Scheinwerfer, Einparkhilfe vorne, Aluminium-Innenverkleidungen mit individuell gestaltbarer Ambientebeleuchtung in 8 Farben, Aluminium-Einstiegsleisten und sensorgesteuerte Heckklappe. Das optionale Surrounding-Paket bietet viele zusätzliche Assistenzsysteme.

Leistungsstarker Elektromotor für mehr Fahrvergnügen

Der neue PEUGEOT E-408 ist mit einem Elektromotor mit 157 kW (210 PS) ausgestattet, der ein hohes Drehmoment von 345 Nm entwickelt. Die Reichweite beträgt bis zu 453 km(1) nach WLTP kombiniert. Der Motor wird mit einer 58 kWh NMC-Batterie aufgeladen. Dank des integrierten Routenplaners, der die ideale Route unter Berücksichtigung zahlreicher Informationen berechnet, wird das Aufladen erleichtert und die Reichweite maximiert.

Für einfaches und schnelles Aufladen ist der neue PEUGEOT E-408 mit Wechselstrom serienmäßig mit einem 11-kW-On-Board-Charger ausgestattet. Für die Gleichstromaufladung über Supercharger nimmt der PEUGEOT E-408 eine Leistung von bis zu 120 kW auf, was eine Aufladung von 20 auf 80 Prozent der Batterie in etwas mehr als 30 Minuten (bei nominaler Temperatur der Batterie) und die Wiederherstellung von 100 km Reichweite in etwas mehr als 10 Minuten ermöglicht.

Der Elektromotor wird in Frankreich, in Trémery, von dem Gemeinschaftsunternehmen STELLANTIS-NIDEC hergestellt. Das dazugehörige Getriebe wird von STELLANTIS in Valenciennes (Frankreich) hergestellt.

PEUGEOT ALLURE CARE(2)

Im Vertrauen auf die Qualität seiner Produkte bietet PEUGEOT seiner Kundschaft das neue PEUGEOT ALLURE CARE(2) an, ein Programm, das den Elektromotor, das Ladegerät, den Antriebsstrang und die wichtigsten elektrischen und mechanischen Komponenten abdeckt und diese bis zu 8 Jahre bzw. bis zu 160.000 km (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms schützt.

Der Besondere Schutz wird nach einer regelmäßigen Wartung des Fahrzeuges durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner bis zur nächsten regelmäßigen Wartung aktiviert bzw. erneuert, die im Garantie- und Serviceheft des Fahrzeuges angegeben ist. Er ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT ALLURE CARE.(2)

Kundinnen und Kunden profitieren beim PEUGEOT E-408 von reduzierten Wartungsbedingungen mit einem Serviceprogramm alle 2 Jahre oder 25.000 km.

Fünf Farben sind für den neuen PEUGEOT E-408 erhältlich: Okenit Weiß, Obsession Blau, Selenium Grau, Elixir Rot und Perla Nera Schwarz.

Weitere Informationen zum PEUGEOT E-408 unter: https://www.peugeot.de/modelle/408/elektro.html

(1) Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

(2) PEUGEOT ALLURE CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahren kostenlosen, besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT ALLURE CARE. PEUGEOT ALLURE CARE gilt für PEUGEOT E-208, E-2008, E-308, E-308 SW, E-3008, E-5008. Der Besondere Schutz von ALLURE CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von ALLURE CARE finden Sie unter: https://www.peugeot.de/service/allure-care.html

Original-Content von: Peugeot Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell