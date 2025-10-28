PHOENIX

Live bei phoenix: Vorgezogene Parlamentswahl in den Niederlanden am Mittwoch, 29. Oktober 2025

Bonn (ots)

Die Menschen in den Niederlanden sind am Mittwoch, 29. Oktober, vorzeitig an die Wahlurnen gerufen. phoenix begleitet die Neuwahl mit einem umfassenden Themenabend. In einer Live-Sendung ab 21.00 Uhr gibt es die ersten Prognosen aus dem Nachbarland. Moderator Hans-Werner Fittkau ordnet die Ergebnisse zusammen mit Dr. Markus Wilp, Geschäftsführer des Zentrums für Niederlandestudien an der Uni Münster, ein. Ein weiterer Gesprächspartner ist ZDF-Korrespondent Andreas Stamm.

Ab 22.15 Uhr widmet sich auch die phoenix runde live der Neuwahl in unserem Nachbarland. Unter dem Titel "Parlamentswahl - Wohin steuern die Niederlande?" diskutiert Moderator Alexander Kähler mit spannenden Gästen, der EU-Expertin der Bertelsmann-Stiftung, Isabell Hoffmann, dem niederländischen Soziologen und Migrationsforscher Ruud Koopmanns, dem CDU-Politiker und ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sowie dem niederländischen Journalisten Rob Savelberg, der aus Den Haag zugeschaltet wird.

Aktuelle Zahlen und Stimmen aus dem Niederlanden gibt es noch einmal live ab 23.00 Uhr.

Abgerundet wird der Abend durch zwei Dokumentationen. Um 20.15 Uhr zeigt phoenix den ZDF-Film "Mensch Máxima! - Krone, Kinder und Karriere", der das berufliche Engagement und das Leben der niederländischen Königin Máxima beleuchtet. Um 21.15 Uhr folgt die ARTE-Dokumentation "Visionen bauen - Rotterdam, Niederlande", die den Umgang der Niederlande mit den Gefahren des Klimawandels und einem steigenden Meeresspiegel thematisiert.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell