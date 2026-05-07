SKL - Millionenspiel

Mit 1 Million Euro im Gepäck: Hermann Starting aus Rhede setzt Kurs aufs Nordkap

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München (ots)

Hermann Starting ist neuer SKL-Millionär. In Regensburg sicherte er sich beim spektakulären SKL Millionen-Event den Hauptgewinn von 1 Million Euro. Der 71-Jährige erfüllt sich den Traum einer Hurtigruten-Reise und möchte den Gewinn mit seiner Familie teilen.

Drei Spielrunden voller Spannung entschieden beim SKL Millionen-Event in Regensburg darüber, wer ins große Finale einziehen durfte - eingebettet in ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm, das für besondere Eindrücke und unvergessliche Erlebnisse sorgte. Der ereignisreiche Tag gipfelte am Abend im großen Showdown um die 1 Million Euro: Die Loskugel mit der Nummer 2 machte Hermann Starting schlussendlich zum neuen SKL-Millionär. "Ich habe gedacht, ich müsste mich kneifen, ob es wirklich wahr ist oder nicht ein Traum", beschreibt er den Gewinnmoment mit einem Lachen. "Und so ein bisschen aufgeregt ist man ja doch." Deshalb hatte er während des Eventtags auch extra seine Fitnesswatch abgenommen, die Herzfrequenz war einfach zu hoch.

Jörg Pilawa, der beliebte Fernsehmoderator und langjährige SKL-Glückspate, kann diese Emotionen gut nachvollziehen. Schließlich fasziniert ihn das erlebnisvolle SKL Millionen-Event jedes Mal aufs Neue, insbesondere das große Finale: "Dieser Moment ist immer wieder irre für mich. Garantiert gewinnt hier jemand eine Million - wann erlebt man das sonst so hautnah? Für mich ist das jedes Mal Gänsehaut. Das Gute ist aber auch, ich kann mir im Nachhinein keinen Vorwurf machen. Ich darf beim letzten Spiel einen Knopf drücken - doch zuletzt wirft die Lostrommel eben zufällig eine Kugel aus", erklärt der bekannte Showmaster und fügt hinzu: "Es muss auch einfach ein unglaublicher Moment sein, wenn man die Million das erste Mal auf dem Konto sieht."

Hermann Starting kann dieses Gefühl bald beschreiben. Der Rheder war einer von insgesamt 20 SKL-Losbesitzerinnen und -besitzern, per Zufallsgenerator aus ganz Deutschland ausgewählt, die für das SKL Millionen-Event nach Regensburg reisten. Allein das Glück entschied, wer jeweils in die nächste Runde einzog. Der 71-Jährige hatte Fortuna bis zuletzt auf seiner Seite und gewann am Ende die 1 Million Euro - steuerfrei. Sein Gewinner-Los erwarb er zuvor bei der Lotterie-Einnahme Glöckle.

Von der fast verpassten Chance zum Millionengewinn

Fast wäre Hermann Starting seiner Glücksstory jedoch entgangen: Als das Einladungsschreiben zum SKL Millionen-Event bei ihm eintraf, hielt es seine Frau zunächst für Werbung und beinahe landete es im Papierkorb. Beim genaueren Hinsehen wurde aber klar: Diese Chance ist echt. Doch selbst dann zierte sich der Rheder noch, tatsächlich teilzunehmen. Seine Tochter überzeugte ihn letztlich - mit millionenträchtigem Erfolg. Während seine Frau das Finale vor Ort erlebte, fieberten die Kinder von zu Hause aus mit. "Man konnte es erst gar nicht glauben", berichtet Hermann Starting schmunzelnd von den Reaktionen seiner Familie. Auch bei ihm selbst lief das Gedankenkarussell auf vollen Touren. Die erste Nacht als Neu-Millionär fiel daher recht kurz aus.

SKL-Millionengewinn ermöglicht Reisetraum

Für Hermann Starting bedeutet die SKL-Million nun vor allem die Chance, sich einen Reisetraum zu erfüllen. Seit einiger Zeit ist er von der Idee angetan, mit dem Schiff entlang der norwegischen Küste zu reisen: Von Hafen zu Hafen, vorbei an Fjorden, kleinen Orten und beeindruckenden Landschaften. Die Hurtigruten stehen für diese besondere Verbindung aus Natur, Ruhe und Erlebnis. Genau das reizt den 71-Jährigen. Neben der Reise steht für ihn fest, dass ein Teil des Gewinns im Kreise der engsten Familie aufgeteilt werden soll. Große Veränderungen im Alltag plant er jedoch nicht.

Und wie genießt man den ersten Tag als SKL Neu-Millionär? Hermann Starting und seine Frau hatten bereits vorab ihren Aufenthalt in Regensburg verlängert und erkundeten bei schönstem Wetter die historische Stadt und unternahmen einen Ausflug zur imposanten Walhalla. Natürlich mit dem Fahrrad, das für den Rheder auch in seinem Alltag daheim im Münsterland eine große Rolle spielt.

Sie wollen mehr über den spannenden Weg zum großen Glück von Hermann Starting und den weiteren Glückspilzen vom SKL Millionen-Event in Regensburg erfahren? Alle Highlights der Veranstaltung finden Sie auf den SKL Social-Media-Kanälen sowie unter skl.de.

Über das SKL Millionen-Event

Wer beim SKL Millionenspiel mitspielt, hat zweimal im Jahr die Möglichkeit, aus allen SKL-Losbesitzenden ausgelost und zum SKL Millionen-Event eingeladen zu werden - mit der Chance von 1 : 20 auf 1 Million Euro. In drei aufregenden Spielrunden entscheidet allein der Zufall, wer weiterkommt und welche beiden Glückspilze am Ende im großen Finale um den erhofften Hauptgewinn von 1 Million Euro stehen. Wer es nicht bis in die finale Runde schafft, geht dennoch nicht leer aus: Alle SKL-Kandidatinnen und -Kandidaten können sich über mindestens 1.500 Euro freuen und mit etwas Glück über weitere Gewinne zwischen 3.000 und 20.000 Euro.

Lose und weitere Informationen zum SKL Millionenspiel gibt es unter der kostenfreien Hotline 0800 77 55 700, auf skl.de oder bei allen SKL Lotterie-Einnahmen. Die SKL ist auch bei Instagram.

Über die GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder

Die GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder A.ö.R. ist ein von allen 16 deutschen Bundesländern getragener Lotterieanbieter und Veranstalter der Staatlichen Klassenlotterien SKL und NKL. Die GKL wird vertreten durch ihren Vorstand Dr. Bettina Rothärmel (Vorsitzende) sowie Jörg Scheidhammer und steht unter der Staatsaufsicht der Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg. Außerdem kümmern sich rund 80 Mitarbeiter an den beiden Sitzen in Hamburg und München um die reibungslose Durchführung der Lotterien.

Zur SKL-Produktlinie zählen das SKL Millionenspiel, der SKL Euro-Joker und der SKL Traum-Joker. Die NKL-Produktlinie beinhaltet das NKL Millionenspiel, den NKL Extra-Joker und Glücksjahre - die NKL-Rentenlotterie. Allen Produkten gemeinsam sind staatlich garantierte Gewinne unter dem Motto: Jeden Tag eine neue Chance.

Mit ihren Staatlichen Klassenlotterien erfüllt die GKL den gesetzlichen Auftrag, attraktive Angebote zu schaffen, die dazu beitragen, das natürliche Spielinteresse der Bevölkerung zu kanalisieren und kontrolliert zu bedienen. Dies erfolgt stets im Bewusstsein der erheblichen sozialen Verantwortung für die Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer. Seit Februar 2026 ist die GKL nach dem Zertifizierungsrahmen der European Lotteries für verantwortungsbewusstes Glücksspiel zertifiziert.

Spielteilnahme ab 18. Suchtgefahr. Hilfe auf buwei.de. Veranstalter gemäß White List.

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