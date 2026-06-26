JETZT Performance GmbH

Fokus statt Dauerablenkung: Lea Feder von JETZT Performance klärt auf – so gewinnen Unternehmer ihre Konzentration zurück

Bild-Infos

Download

Ottobrunn (ots)

Volle Kalender, ständige Erreichbarkeit und immer neue Informationen: Für viele Unternehmer und Führungskräfte gehört Dauerbeschäftigung längst zum Alltag. Gleichzeitig fällt es zunehmend schwer, sich über längere Zeit auf eine Aufgabe, ein Gespräch oder eine wichtige Entscheidung zu konzentrieren. Die Ursache liegt oft nicht in mangelnder Disziplin, sondern in einer neuen Form der Reizüberflutung. Doch wie lässt sich der Fokus zurückgewinnen?

Das Geschäft läuft, Entscheidungen werden getroffen, Meetings absolviert, Mitarbeiter geführt – auf den ersten Blick scheint also alles im Griff. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Lesen fällt schwerer als früher, konzentriertes Zuhören kostet mehr Kraft, strategisches Denken gerät ins Stocken. Unternehmer und Führungskräfte springen zwischen Aufgaben, Apps, Nachrichten und Gesprächen hin und her, ohne wirklich längere Zeit bei einer Sache zu bleiben. Selbst der Blick aufs Smartphone wirkt nur scheinbar fokussiert, wenn innerhalb weniger Minuten zwischen Videos, Feeds und Benachrichtigungen gewechselt wird. Was nach einem persönlichen Ärgernis klingt, ist in Wahrheit ein wirtschaftlich relevantes Problem. „Viele Unternehmer merken erst dann, wie tief ihr Fokusverlust bereits reicht, wenn er sich in ihrer Führung, ihren Entscheidungen und ihrer emotionalen Stabilität bemerkbar macht – und das oft gleichzeitig“, sagt Lea Feder, Gründerin von JETZT Performance.

„Die Lösung beginnt nicht bei mehr Disziplin, sondern bei einem bewussten Umgang mit Reizen, Schlaf, Regeneration und den eigenen Gewohnheiten“, sagt Lea Feder. Genau an diesem Punkt setzt die Arbeit von JETZT Performance an. Die Gründerin hat Medizin sowie Bioinformatik studiert und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit High Performance, Prävention und datenbasierter Analyse im Unternehmerumfeld. Gemeinsam mit ihrem Team aus wissenschaftlich ausgebildeten Experten begleitet sie Unternehmer, Geschäftsführer und Führungskräfte dabei, Leistungsfähigkeit und Fokus nachhaltig zu verbessern. Auf diesem Weg hat JETZT Performance bereits mehr als 2.000 Klienten unterstützt. Dabei betrachtet Lea Feder Fokusprobleme nicht isoliert, sondern im Zusammenspiel von Schlaf, Stress, digitalem Verhalten, Regeneration, Ernährung, Bewegung und Selbstmanagement.

Wenn das Gehirn verlernt, bei einer Sache zu bleiben

Digitale Reizüberflutung entsteht selten durch einen einzelnen großen Störfaktor. Viel häufiger entwickelt sie sich schleichend durch die Vielzahl kleiner Impulse, die Menschen im Laufe eines Tages erreichen. Benachrichtigungen, Messenger-Nachrichten, wechselnde Feeds, kurze Videos und ständig neue Informationen konkurrieren permanent um Aufmerksamkeit. Besonders soziale Medien verstärken diesen Effekt, da Nutzer innerhalb kürzester Zeit eine große Menge unterschiedlicher Inhalte konsumieren und dabei fortlaufend neue Reize erhalten. Kurze Videoformate beschleunigen diese Dynamik zusätzlich: Kaum wurde ein Inhalt erfasst, folgt bereits der nächste. Mit der Zeit gewöhnt sich das Gehirn an diese hohe Geschwindigkeit und die ständigen Wechsel, wodurch längere Phasen konzentrierter Aufmerksamkeit zunehmend ungewohnter werden.

Fokus bedeutet dabei jedoch nicht, auf einen Bildschirm zu schauen, sondern eine Aufgabe über einen längeren Zeitraum bearbeiten zu können, ohne die Aufmerksamkeit ständig neu auszurichten. Wer innerhalb einer App fortlaufend zwischen Videos, Nachrichten und Inhalten wechselt, bleibt zwar äußerlich bei einem Gerät, trainiert in Wahrheit jedoch den permanenten Wechsel der Aufmerksamkeit. „Dauerablenkung schwächt die Fähigkeit, echte Tiefenkonzentration aufzubauen – und das passiert schleichend, ohne dass Betroffene es zunächst bemerken“, erklärt Lea Feder von JETZT Performance.

Die Rolle des Dopamins: Warum ruhige Arbeit plötzlich langweilig wirkt

Ein zentraler Mechanismus hinter diesem schleichenden Verlust an Konzentrationsfähigkeit ist Dopamin. Der Botenstoff spielt eine entscheidende Rolle für Motivation, Belohnung und die Verarbeitung von Reizen. Immer dann, wenn das Gehirn etwas als interessant, neu oder potenziell lohnend bewertet, wird Dopamin ausgeschüttet. Genau dieses System wird durch soziale Medien, Nachrichten-Feeds, kurze Videos und permanente Benachrichtigungen besonders stark angesprochen. Da ständig neue Inhalte verfügbar sind, erhält das Gehirn in kurzer Zeit eine Vielzahl kleiner Belohnungsimpulse und gewöhnt sich nach und nach an dieses hohe Maß an Stimulation.

Dadurch verändert sich die Wahrnehmung anderer Tätigkeiten. Aufgaben, die Geduld, Ausdauer und tiefes Nachdenken erfordern, bieten meist keine sofortige Belohnung. Strategische Planung, konzentriertes Arbeiten, das Lesen komplexer Inhalte oder intensive Gespräche entfalten ihren Nutzen oft erst mit zeitlicher Verzögerung. Im direkten Vergleich zu den schnellen Reizen digitaler Medien können sie deshalb subjektiv weniger attraktiv oder sogar anstrengender wirken. Viele Unternehmer und Führungskräfte erleben dann, dass sie während einer wichtigen Aufgabe immer wieder den Impuls verspüren, kurz auf das Smartphone zu schauen, E-Mails zu prüfen oder nach neuen Informationen zu suchen.

Dieses Verhalten ist häufig weniger eine Frage mangelnder Disziplin als vielmehr das Ergebnis erlernter Gewohnheiten. Das Gehirn orientiert sich zunehmend an den Reizen, die schnelle Belohnung versprechen, und verliert dadurch einen Teil seiner Fähigkeit, über längere Zeit bei einer einzigen Sache zu bleiben. Je dichter die tägliche Informationsflut wird, desto stärker kann sich dieser Effekt bemerkbar machen. „Fokus lässt sich nicht allein durch mehr Disziplin zurückgewinnen – wer sein Reizverhalten nicht verändert, kämpft gegen sein eigenes Gehirn an“, so Lea Feder von JETZT Performance.

Was Fokusverlust im Unternehmeralltag kostet

Die Folgen zeigen sich oft nicht sofort, wirken sich langfristig jedoch spürbar auf Leistung und Entscheidungen aus. Gespräche mit Mitarbeitern, Kunden oder Geschäftspartnern werden weniger aufmerksam geführt, Entscheidungen fallen impulsiver und strategische Aufgaben werden immer wieder verschoben. Statt sich auf langfristige Prioritäten zu konzentrieren, rücken kurzfristige Reize und dringende Nebensächlichkeiten in den Vordergrund.

Gleichzeitig leidet die Regeneration. Viele Unternehmer greifen selbst in Pausen zum Smartphone, beantworten Nachrichten oder konsumieren neue Inhalte. Dadurch bleibt die mentale Erholung aus, obwohl eigentlich eine Unterbrechung stattfindet. Kommen Schlafmangel und anhaltender Stress hinzu, sinkt die Fähigkeit des Gehirns zusätzlich, konzentriert zu arbeiten und Ablenkungen auszublenden.

Wie Unternehmer ihren Fokus zurückgewinnen

Nachhaltiger Fokus entsteht nicht durch einzelne Produktivitätstechniken, sondern durch Gewohnheiten, die die mentale Leistungsfähigkeit dauerhaft unterstützen. Entscheidend ist, wieder mehr Raum für konzentriertes Arbeiten zu schaffen. Klare Prioritäten, feste Arbeitsphasen und bewusste Erholungszeiten helfen dabei, die Aufmerksamkeit gezielter zu steuern und mentale Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Ebenso wichtig sind ausreichend Schlaf und regelmäßige Regeneration, da sie die Grundlage für Belastbarkeit, Entscheidungsfähigkeit und Konzentration bilden. Wer dauerhaft leistungsfähig bleiben möchte, sollte deshalb nicht nur seine Arbeitsweise, sondern auch seine Erholungsphasen bewusst gestalten.

„Es geht nicht um Perfektion, sondern um Beständigkeit“, betont Lea Feder. „Oft sind es nicht radikale Veränderungen, sondern kleine, konsequent umgesetzte Gewohnheiten, die langfristig einen spürbaren Unterschied bei Konzentration, Entscheidungsqualität und Leistungsfähigkeit bewirken.“

Mehr Klarheit durch Daten und bewusste Selbstbeobachtung

In der Praxis sieht Lea Feder dabei immer wieder: Viele Unternehmer erkennen ihre Belastungsmuster erst dann, wenn sie sie sichtbar machen. Genau deshalb setzt JETZT Performance auf datenbasierte Ansätze. Mithilfe moderner Wearables wie dem Oura Ring lassen sich unter anderem die Schlafqualität, Aktivität, Erholung und Belastungsreaktionen erfassen. „Die gewonnenen Daten ersetzen keine medizinische Diagnose, können jedoch wertvolle Hinweise auf Zusammenhänge zwischen Schlaf, Stress und Leistungsfähigkeit liefern“, betont die Expertin.

Gleichzeitig ermöglicht eine bewusste Selbstbeobachtung, typische Ablenkungsmuster frühzeitig zu erkennen. Wann ist die Versuchung besonders groß, zum Smartphone zu greifen? In welchen Situationen fällt konzentriertes Arbeiten schwer? Welche Rolle spielen Schlafmangel, Stress oder fehlende Pausen? Wer diese Fragen beantworten kann, gewinnt wichtige Erkenntnisse über sein eigenes Verhalten.

Das Ziel besteht dabei nicht darin, digitale Technologien vollständig zu vermeiden. Vielmehr geht es darum, den Umgang mit ihnen bewusst zu gestalten und wieder Kontrolle über die eigene Aufmerksamkeit zu gewinnen. So entstehen die Voraussetzungen für nachhaltige Leistungsfähigkeit im Berufsalltag.

Fokus als Wettbewerbsvorteil in einer überreizten Welt

Unternehmer mit stabilem Fokus führen Gespräche präsenter, treffen Entscheidungen klarer und können Prioritäten konsequenter verfolgen. Sie reagieren weniger impulsiv auf kurzfristige Reize und richten ihre Energie stärker auf die Aufgaben aus, die echten unternehmerischen Mehrwert schaffen. Gleichzeitig profitieren auch Privatleben und persönliche Beziehungen von mehr Konzentration, Geduld und emotionaler Stabilität.

Der Weg dorthin beginnt nicht mit noch mehr Input, sondern mit bewusster Reduktion. Wer digitale Reize begrenzt, Regeneration ernst nimmt und seine Gewohnheiten kritisch hinterfragt, schafft die Grundlage für nachhaltige Leistungsfähigkeit. Genau dabei unterstützen Lea Feder und ihr Team von JETZT Performance Unternehmer und Führungskräfte mit einem ganzheitlichen Ansatz, der Fokus nicht als Produktivitätstrick versteht, sondern als Ergebnis eines ausgewogenen Zusammenspiels von Schlaf, Stressmanagement, Regeneration, digitalem Verhalten und bewusster Lebensführung. „Wer lernt, seine Aufmerksamkeit gezielt zu steuern, verschafft sich in einer Welt voller Ablenkungen einen entscheidenden Vorteil“, sagt Lea Feder abschließend.

Möchten auch Sie Ihre Konzentrationsfähigkeit nachhaltig stärken und wieder mit mehr Klarheit, Fokus und mentaler Leistungsfähigkeit durch Ihren Unternehmeralltag gehen? Dann melden Sie sich jetzt bei Lea Feder und ihrem Team der JETZT Performance GmbH und vereinbaren Sie einen Termin!

Original-Content von: JETZT Performance GmbH, übermittelt durch news aktuell