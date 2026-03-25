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Amazon Music und LEVEL starten mit Summer Cem und neuem Original Song in die Prom-Saison - Schulen können einen Live-Auftritt gewinnen

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Berlin (ots)

"FLOUZ Remix (Amazon Music Original)" von Summer Cem erscheint am 31. März exklusiv bei Amazon Music und läutet die neue Amazon Music x LEVEL Abiball-Kampagne in Zusammenarbeit mit dem deutschen Rapper ein.

Ein erster Teaser ist bereits jetzt auf dem Amazon Music DE Kanal auf TikTok zu hören. Der Track wurde gestern Abend, während einer Live-Studio-Session auf Twitch mit Summer Cem und dem deutschen Twitch-Streamer Rohat, vorgestellt und ist ein exklusiver Remix des neuen Songs "FLOUZ", der am Freitag erschienen ist.

Das Highlight der Kampagne: Abschlussjahrgänge können sich ab sofort bewerben, um die Chance auf einen Live-Auftritt von Summer Cem mit "FLOUZ Remix (Amazon Original Track)" auf ihrer Abschlussfeier zu gewinnen. Die Gewinnerschule erhält außerdem die Produkte auf ihrer Amazon Wunschliste für die Abiball-Deko im Wert von 5.000 Euro. Die drei weiteren Finalistenschulen dürfen sich jeweils über Produkte im Wert von 500 Euro von ihrer Abiball-Wunschliste freuen.

Das Event wird von Amazon Music und der Hip-Hop-Brand LEVEL unterstützt und bringt Musik, Kultur und Live-Erlebnisse für Hip-Hop-Fans zusammen.

Der Abiball ist einer dieser Momente, die man nie vergisst. Um genau dieses Gefühl einzufangen, haben sich Amazon Music und seine Hip-Hop-Brand LEVEL mit dem deutschen Rap-Star Summer Cem zusammengetan, um den neuen Soundtrack für die Saison zu liefern. Ein erster Teaser des Amazon Music Original Songs "FLOUZ Remix (Amazon Music Original)" ist bereits auf dem Amazon Music DE Kanal auf TikTok verfügbar und gibt Fans einen ersten Vorgeschmack. Der komplette Track, der exklusiv für diese Zusammenarbeit produziert wurde, ist ein sommerlicher Remix des kürzlich veröffentlichten Songs "FLOUZ" und erscheint am 31. März - exklusiv bei Amazon Music.

"FLOUZ Remix (Amazon Music Original)" wurde gestern Abend im Rahmen einer live auf Twitch gestreamten Studio-Session vorgestellt, bei der Summer Cem und der deutsche Twitch-Streamer Rohat ihre Community zu einem gemeinsamen Listening-Moment einluden. Während des Streams spielte Summer Cem erstmals seinen Remix des Tracks und reagierte gemeinsam mit Rohat und dem Publikum live darauf - ein spontaner Austausch, bei dem die Community den neuen Sound direkt miterleben konnte. Der erste Teaser gibt bereits einen Vorgeschmack auf diese Neu-Interpretation des Songs. Und der könnte für eine deutsche Schule zum Abiball schon bald live zum Erlebnis werden!

Ab sofort können Abschlussklassen ihre Bewerbungen bis zum 14. April, 12 Uhr, über den Amazon Music DE Kanal auf Instagram und auf TikTok einreichen und so die Chance auf ein Live-Set von Summer Cem auf ihrem Abiball erhalten, das von Amazon Music und LEVEL ausgerichtet wird. Um teilzunehmen, können die Schüler*innen den Instagram-Post liken, mit dem Namen ihrer Schule kommentieren und ein kurzes, kreatives TikTok-Video unter Verwendung des Sounds einreichen. Teilnehmende Abschlussklassen können zusätzlich ein Deko-Set im Wert von 5.000 Euro gewinnen. Über eine Amazon Wunschliste können die Schüler dafür Deko-Artikel und Extras passend zum Abi-Motto zusammenstellen. Auch die drei weiteren Finalistenschulen dürfen sich jeweils über Produkte im Wert von 500 Euro von ihrer Amazon Wunschliste freuen.

Nach der Bewerbungsphase werden vier Finalschulen ausgewählt, bevor der endgültige Gewinner durch ein öffentliches Voting bestimmt wird. Während des Abiballs wird Summer Cem dann ein 15-minütiges Set inklusive "FLOUZ Remix (Amazon Music Original)" live an der siegreichen Schule spielen.

Summer Cem über den Song und das Abiball-Gewinnspiel: "Hip-Hop ist meine Sprache und ihr wisst, ich mache das für die Kultur. Wir wollen mit euch Geschichte schreiben und den heftigsten Abiball der Saison feiern. Checkt den 'FLOUZ Remix (Amazon Music Original)' aus und zeigt uns einfach, warum wir gerade an eure Schule kommen müssen. Wer weiß, vielleicht kommen wir am Ende wirklich bei euch vorbei."

Roger Menz, Head of Amazon Music Deutschland & Österreich, zur Abiball-Kampagne: "Der Abiball ist für junge Menschen ein Meilenstein. Gemeinsam mit unserer Hip-Hop-Initiative LEVEL wollten wir ihr einen Soundtrack geben. Die Zusammenarbeit mit Summer Cem verbindet Hip-Hop-Kultur direkt mit den Fans - online wie auch live vor Ort. Von der Studio-Session und dem Amazon Music Original bis zum Live-Auftritt an der siegreichen Schule bringt diese Kampagne Musik, Community und ein unvergessliches Erlebnis zusammen. Genau das, wofür Amazon Music steht."

"FLOUZ Remix (Amazon Music Original)" erscheint am 31. März exklusiv bei Amazon Music. Hip-Hop-Fans können bereits jetzt in den Teaser reinhören.

Über Amazon Music DE

Amazon Music ist ein immersiver Audio-Entertainment-Service, der Fans, Artists und Creators durch Musik, Podcasts und Kultur verbindet. Amazon Music bringt Fans näher an alles, was sie lieben, mit kuratierten und personalisierten Playlists, Artist Livestreams, Merchandise und Amazon Exclusive Podcasts. Prime-Mitglieder erhalten Zugang zu über 100 Millionen Songs im Zufallsmodus, Playlists on-demand sowie die größte Auswahl an Top-Podcasts ohne Werbung, inkludiert in ihrer Mitgliedschaft. Mit einem Upgrade auf Amazon Music Unlimited erhalten Kund*innen on-demand Zugang zu 100 Millionen Songs in HD, einem wachsenden Katalog an Songs in Ultra HD und 3D-Audio sowie der weltweit größten Auswahl an Hörbüchern von Audible. Jeder kann Amazon Music hören, indem er die kostenlose Amazon Music App herunterlädt oder wo immer er Musik hört, einschließlich Alexa-fähiger Geräte. Weitere Informationen unter www.amazon.de/music.

Über LEVEL

LEVEL ist die Hip-Hop-Initiative von Amazon Music und bringt junge Fans direkt in die Szene. Im Mittelpunkt steht die beliebte, kuratierte LEVEL-Playlist auf Amazon Music mit den besten Tracks und aktuellsten Highlights. Darüber hinaus sorgt LEVEL für besondere Momente - von überraschenden Live-Sessions und exklusiven Amazon Music Original Tracks bis hin zu spannenden Projekten mit Künstler*innen. LEVEL liefert frische, kreative Aktionen direkt an die Fans, ob über Streaming, Social-Media-Content oder echte Erlebnisse vor Ort. So entsteht eine lebendige Verbindung zwischen Künstler*innen und der nächsten Generation von Hip-Hop-Fans.

Über Summer Cem

Summer Cem, bürgerlich Cem Toraman, zählt zu den prägendsten Akteuren des deutschen Hip-Hops. Ursprünglich aus Mönchengladbach stammend, hat er sich in den letzten Jahren eine beispiellose Karriere aufgebaut, die über die Landesgrenzen hinausreicht. Auch in der Türkei hat er sich eine feste Präsenz erarbeitet. Mit zahlreichen Gold- und Platin-Auszeichnungen beweist er eine außergewöhnliche Beständigkeit im Musikgeschäft. Sein Erfolg basiert auf der Fähigkeit, moderne Trap-Elemente mit klassischen Rap-Wurzeln zu vereinen. Durch seine starke Präsenz auf Plattformen wie Instagram, TikTok und YouTube transformiert er digitalen Hype gezielt in nachhaltige Relevanz. Dabei gelingt es ihm, sowohl die junge Generation als auch die Fans der ersten Stunde gleichermaßen anzusprechen und seinem individuellen Stil über Generationen hinweg treu zu bleiben.

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