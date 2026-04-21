JETZT Performance GmbH

Teamcoaching als Arbeitgeber-Benefit: Wie Unternehmen mit der JETZT Performance GmbH Krankheitstage und Fluktuation reduzieren

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Ottobrunn (ots)

Steigende Krankheitstage, wachsende Fluktuation und ein nachlassendes Wir-Gefühl im Team: Immer mehr inhabergeführte Unternehmen spüren, dass klassische Benefits längst nicht mehr ausreichen, um Mitarbeiter gesund, leistungsfähig und loyal zu halten. Immer mehr Entscheider suchen daher nach Lösungen, die messbare Verbesserungen liefern und gleichzeitig die Mitarbeiterzufriedenheit steigern. Wie gezieltes Teamcoaching als strategisches Instrument messbare Verbesserungen bringt, zeigt Lea Feder mit der JETZT Performance GmbH.

In zahlreichen Unternehmen wächst der Druck: Während Führungskräfte ihre Organisation stabil und leistungsfähig halten möchten, zeigen sich im Arbeitsalltag zunehmend Erschöpfung, Konzentrationsprobleme und fehlende Energie. Hängt die Stabilität des Unternehmens dann an einer überschaubaren Anzahl von Leistungsträgern, wirkt sich das besonders stark aus. Denn, fällt einer davon aus, gerät das gesamte Gefüge ins Wanken. Gleichzeitig wächst der Druck, als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben und Mitarbeiter langfristig zu binden. Doch genau hier scheitern viele Unternehmen: Fehlt das passende Konzept, verpuffen eingesetzte Maßnahmen nach kurzer Zeit, ohne eine nachhaltige Veränderung zu bewirken. „Wenn Unternehmen diese Entwicklung nicht aktiv angehen, riskieren sie nicht nur steigende Fehlzeiten, sondern auch langfristige Einbußen in Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit“, erklärt Lea Feder, Gründerin der JETZT Performance GmbH.

„Der effektivste Hebel dazu liegt darin, die Bereiche Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Teamdynamik gemeinsam zu betrachten und gezielt zu entwickeln, und zwar datenbasiert, wissenschaftlich fundiert und mit Fokus auf die Ursachen statt nur auf Symptome“, betont Lea Feder. Genau dabei unterstützt sie ihre Kunden und bringt dabei eine umfassende Erfahrung und Expertise mit: Sie ist Ärztin sowie Bioinformatikerin und verfügt über mehr als neun Jahre Coaching-Erfahrung mit insgesamt über 2.000 begleiteten Klienten. Hinzu kommen mehrere Jahre im internationalen Radsport, aus denen sie wertvolle Erkenntnisse über Hochleistung, Regeneration und mentale Stärke direkt in den Business-Kontext überträgt. Bei der JETZT Performance GmbH arbeitet sie mit einem interdisziplinären Team aus Fachkräften der Gesundheits-, Ernährungs- und Sportwissenschaft zusammen. Jeder Experte verantwortet dabei seinen klar definierten Fachbereich. Dieser Ansatz echter Spezialisierung ist für Lea Feder kein Zufall, sondern Programm. Sie ist überzeugt: Nachhaltige Performance entsteht nur dort, wo Wissen nicht verallgemeinert, sondern gezielt eingesetzt wird.

Teamcoaching als strukturierter Benefit: Wer profitiert und wie es funktioniert

In der Praxis zeigt sich der Bedarf meist sehr konkret: steigende Krankheitstage, zunehmende Fluktuation oder ein spürbar nachlassendes Wir-Gefühl im Team geben Entscheidern häufig den entscheidenden Impuls, sich mit neuen Lösungsansätzen auseinanderzusetzen. Teamcoaching bietet hier einen effektiven Ansatz, um diesen Anforderungen strukturiert zu begegnen.

Genau hier setzt die JETZT Performance GmbH an: Neben dem Einzelcoaching für Führungskräfte bietet das Unternehmen ein strukturiertes Teamcoaching für ganze Abteilungen und Gruppen an. Das Angebot richtet sich insbesondere an inhabergeführte Unternehmen, die ihre Mitarbeiter in fordernden Phasen gezielt stabilisieren und langfristig weiterentwickeln möchten. Gemeinsam mit ihrem Team begleitet Lea Feder dabei Gruppen von fünf bis etwa 50 Personen über einen Zeitraum von rund zwölf Monaten. Dabei besteht das übergeordnete Ziel darin, nicht nur punktuelle Impulse zu setzen, sondern nachhaltige Veränderungen im Arbeitsalltag zu verankern. „Nachhaltigkeit entsteht allerdings nicht durch einmalige Workshops oder Motivationsveranstaltungen“, betont Lea Feder. „Dazu braucht es Zeit, Struktur und kontinuierliche Begleitung.“

JETZT Performance GmbH: Datenbasierte und ganzheitliche Gesundheitsentwicklung im Unternehmen

Ein zentraler Bestandteil des Ansatzes der JETZT Performance GmbH ist die datenbasierte Analyse individueller und kollektiver Gesundheitsfaktoren. Ziel ist es, nicht nur Symptome sichtbar zu machen, sondern die tatsächlichen Ursachen für Leistungsabfall, Erschöpfung oder gesundheitliche Risiken frühzeitig zu erkennen und gezielt zu adressieren. Teilnehmer erhalten dafür unter anderem Tools wie den Oura Ring zur Messung von Schlaf- und Gesundheitsdaten, Blutzuckersensoren zur kontinuierlichen Glukosemessung sowie detaillierte Blutanalysen zur Auswertung relevanter Biomarker. Die gewonnenen Daten schaffen eine objektive Grundlage, auf der, abgestimmt auf die jeweilige Belastungssituation und den Arbeitsalltag, individuelle Maßnahmen entwickelt und fortlaufend angepasst werden können. Ergänzt wird das Programm durch eine kontinuierliche Begleitung, die sicherstellt, dass Erkenntnisse nicht nur theoretisch bleiben, sondern in konkrete, nachhaltige Verhaltensänderungen überführt werden.

Darauf aufbauend verfolgt das Coaching einen ganzheitlichen Ansatz: Im Fokus stehen zentrale Faktoren wie Schlaf, Stressregulation, Bewegung, Ernährung und tägliche Routinen. Ziel ist es, die grundlegenden Einflussfaktoren für Leistungsfähigkeit und Gesundheit systematisch zu stabilisieren und belastbare Routinen zu etablieren, die auch unter hoher Arbeitsbelastung bestehen bleiben. Dabei werden sowohl die individuelle Entwicklung der Mitarbeiter als auch die Dynamik innerhalb des Teams berücksichtigt. Mitarbeiter lernen, ihre Belastung gezielt zu steuern, Energie nachhaltig aufzubauen und diese Stabilität in ihren Arbeitsalltag zu übertragen. „Durch die Kombination aus Datenanalyse, ganzheitlichem Ansatz und persönlicher Begleitung lassen sich Veränderungen gezielt steuern und nachhaltig im Alltag verankern“, so Lea Feder.

Messbare Ergebnisse für Unternehmen und Mitarbeiter

Die Ergebnisse der Zusammenarbeit zeigen sich dabei sowohl auf individueller als auch auf organisatorischer Ebene. Unternehmen berichten von sinkenden Krankheitstagen, einer steigenden Konzentrationsfähigkeit und einer stabileren Arbeitsleistung. Gleichzeitig verbessert sich die Mitarbeiterzufriedenheit, während die Fluktuation im Unternehmen spürbar zurückgeht.

Besonders wirksam ist dabei die bewusste Verbindung von individueller Entwicklung und kollektiver Teamdynamik: Mitarbeiter etablieren gesunde Routinen und halten diese langfristig aufrecht – mit direkten Effekten auf ihr Verhalten im Team. Ausgeglichenere, präsentere Mitarbeiter, die besser mit Stress umgehen, stärken Zusammenhalt und Stabilität. Effektives Teamcoaching wird so zu einem Instrument, das Gesundheitsentwicklung, Leistungssteigerung und Teamentwicklung in einem strukturierten Prozess vereint. Für Unternehmen bedeutet das: Leistungsfähigkeit wird planbarer und hängt weniger vom Zustand einzelner Personen ab. „Prävention wirksam zu machen, bevor gesundheitliche Probleme zu Ausfällen führen: Das ist der eigentliche Hebel, den Unternehmen heute noch zu selten nutzen. Unternehmen, die frühzeitig in Prävention investieren, schaffen damit die Grundlage für nachhaltigen Erfolg“, fasst Lea Feder zusammen.

Möchten auch Sie die Mitarbeitergesundheit in Ihrem Unternehmen gezielt stärken, Krankheitstage reduzieren und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit sowie den Zusammenhalt im Team nachhaltig verbessern? Dann melden Sie sich jetzt bei Lea Feder und ihrem Team der JETZT Performance GmbH und vereinbaren Sie einen Termin!

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