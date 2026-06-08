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Ausbildungskompass

Ausbildungskompass auf "Marktplatz der Innovationen" des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt aufgenommen

Penzberg (ots)

Die Online-Plattform Ausbildungskompass wurde kürzlich in das digitale Schaufenster des Bundes-Forschungs-Ministeriums auf dem " Marktplatz der Innovationen" aufgenommen.

Dieser gehört zum KOINNOvationsplatz des Kompetenzzentrums innovative Beschaffung (KOINNO), einem Förderprojekt des Bundes-Forschungs-Ministeriums. Er ermöglicht öffentlichen Stellen eine niederschwellige Markterkundung. Innovative Anbieter präsentieren ihre Produkte direkt der öffentlichen Hand, um Kontaktaufnahmen zu erleichtern.

Meilenstein für die digitale Berufsorientierung

Der Ausbildungskompass begleitet Jugendliche lückenlos vom ersten Stärkentest über Praktika und Ferienjobs bis zur fertigen Bewerbung. Das digitale Werkzeug bündelt alle Angebote an einem zentralen Ort und vernetzt Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Unternehmen sowie die Wirtschaftsförderung miteinander.

Der Ausbildungskompass ist praxisbewährt

Die Aufnahme auf den "Marktplatz der Innovationen" basiert auf dem messbaren Erfolg der Plattform in zahlreichen Regionen. Der Ausbildungskompass überzeugt als hocheffiziente Prozessinnovation für den öffentlichen Sektor. Landkreise und Kommunen erhalten durch das System ein schlüsselfertiges Werkzeug zur regionalen Fachkräftesicherung, das alle relevanten Akteure und Prozesse in einem gemeinsamen digitalen Ökosystem zusammenführt.

"Der Ausbildungskompass löst ein zentrales Problem der öffentlichen Verwaltung, indem er die Reichweite von Ausbildungsbetrieben digital vervielfacht und gleichzeitig Lehrerinnen und Lehrer bei der gesetzlichen Berufsorientierung spürbar entlastet. Diese Kombination aus sozialem Mehrwert und unkomplizierter technologischer Integration macht unser Tool für alle Akteure zu einem transparenten sowie wirkungsvollen Werkzeug", erklärt Geschäftsführerin Monika Uhl.

Über den Ausbildungskompass: Der Ausbildungskompass ist eine Online-Plattform und ein regionales Magazin, das Informationen zu Ausbildungsstellen und Weiterbildungsmöglichkeiten bietet. Er hilft Schülern bei der Ausbildungssuche und ermöglicht Unternehmen effektiv zu inserieren. Alle Daten werden nach DSVGO auf deutschen Servern gespeichert. Für sein digitales Gesamtkonzept wurde der Ausbildungskompass mit dem 2. Platz beim Munich Digital Innovation Award 2025 ausgezeichnet und ist 2026 für den Innovationspreis Bayern nominiert.

Pressekontakt:

Ausbildungskompass Monika Uhl GmbH
Grube 21
82377 Penzberg
https://www.ausbildungskompass.de
E-Mail: service@ausbildungskompass.de

Original-Content von: Ausbildungskompass, übermittelt durch news aktuell

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