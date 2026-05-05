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Ausbildungskompass

Ausbildungskompass sichert durch AZAV-Trägerzulassung hohe Standards

Penzberg (ots)

Die Plattform Ausbildungskompass wurde bis 2030 als Träger nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV) zertifiziert. Durch den Einsatz klar definierter Prozesse verbessert der Ausbildungskompass messbar die Vermittlungschancen für Schülerinnen und Schüler im Bereich der Ausbildungsberufe und etabliert sich so als qualitätsgeprüfter Bestandteil in der lokalen Bildungslandschaft.

Zertifizierte Qualität für den Übergang in den Beruf

Die Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung stellt hohe Anforderungen an die fachliche Kompetenz und die Leistungsfähigkeit von Trägern. Mit der Zertifizierung weist der Ausbildungskompass nach, dass interne Prozesse und Strukturen den Qualitätsvorgaben der Bundesagentur für Arbeit entsprechen. Für Schulen, Unternehmen und Wirtschaftsförderungen bedeutet dies eine verbesserte Planungssicherheit, da sämtliche Handlungs- und Beratungsschritte auf einer geprüften Grundlage basieren.

"Zentrale Schnittstelle zwischen Schule und Wirtschaft"

Die Plattform deckt das gesamte Spektrum der Berufsfindung ab: Von der fundierten Potenzialanalyse, in der Schüler ihre Stärken erkennen, über die Vermittlung von Praktika bis zur finalen Bewerbung. Dies entlastet Lehrer, Beratungspersonal und Eltern, da der Ausbildungskompass eine strukturierte sowie transparente Begleitung ermöglicht. Unternehmen profitieren schlussendlich von einem Pool an Talenten, die Interesse und fachliche Eignung besitzen.

"Die Zertifizierung unterstreicht den Anspruch des Ausbildungskompass, als zentrale Schnittstelle zwischen Schule und Wirtschaft zu fungieren. Durch die Trägerzulassung positioniert sich unsere Plattform nachhaltig als kompetenter Begleiter für Schülerinnen und Schüler auf dem Weg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft", erklärt Geschäftsführerin Monika Uhl.

Über den Ausbildungskompass:

Der Ausbildungskompass ist eine Online-Plattform und ein regionales Magazin, das Informationen zu Ausbildungsstellen und Weiterbildungsmöglichkeiten bietet. Er hilft Schülern bei der Ausbildungssuche und ermöglicht Unternehmen effektiv zu inserieren. Alle Daten werden nach DSVGO auf deutschen Servern gespeichert. Für sein digitales Gesamtkonzept wurde der Ausbildungskompass mit dem 2. Platz beim Munich Digital Innovation Award 2025 ausgezeichnet.

Pressekontakt:

Ausbildungskompass Monika Uhl GmbH
Grube 21
82377 Penzberg
https://www.ausbildungskompass.de
E-Mail: service@ausbildungskompass.de

Original-Content von: Ausbildungskompass, übermittelt durch news aktuell

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