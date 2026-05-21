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Michael Schulte kündigt 2027 "Beautiful Reasons" Tour an

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Hamburg (ots)

Nach der erfolgreichen und vielfach ausverkauften Akustik-Tour im Frühjahr 2026 kehrt Michael Schulte Anfang 2027 mit voller Bandbesetzung auf die Bühne zurück. Im Februar geht der Sänger und Songwriter mit seiner "Beautiful Reasons Tour" auf große Deutschlandtournee und macht dabei in über zehn Städten Halt. Der exklusive Vorverkauf läuft bereits ab dem 21.05.2026 über Reservix.

Im Mittelpunkt der neuen Liveshow steht das aktuelle Album "Beautiful Reasons", das im April 2026 erschienen ist. Mit mitreißenden Melodien und warmen Sounds liefert das mittlerweile achte Studioalbum den musikalischen Rahmen für eine emotionale Tour zwischen euphorischen Mitsingmomenten und emotionalen Balladen.

Spätestens seit seinem vierten Platz beim Eurovision Song Contest 2018 mit dem Song "You Let Me Walk Alone" zählt Michael Schulte zu den erfolgreichsten deutschen Pop-Künstlern seiner Generation. Der emotionale ESC-Auftritt markierte den nationalen und internationalen Durchbruch des Singer-Songwriters und legte den Grundstein für eine beeindruckende Karriere. Mit inzwischen über einer Milliarde Streams, zahlreichen Gold- und Platinauszeichnungen, vierzehn Top-10-Radiosingles in Folge sowie Millionen begeisterter Fans zählt Michael Schulte zu den erfolgreichsten deutschen Pop-Acts der vergangenen Jahre.

Nach den intimen Theaterkonzerten der vergangenen Akustik-Tour setzt Michael Schulte nun wieder auf große Live-Energie und den kraftvollen Sound seiner Band. Die neue Show verspricht intensive Atmosphäre, emotionale Nähe und euphorische Konzertmomente. Fans dürfen sich auf einen abwechslungsreichen Konzertabend freuen mit neuen Songs wie "5am", "Broken Sunshine", "Beautiful Reasons", "Half of My Heart" oder "Afterlife" ebenso wie mit bekannten Hits und Fan-Favoriten wie "You Let Me Walk Alone", "Back To The Start" und "For A Second". Tickets für die Tour sind ab dem 21.05.2026 bei exklusiv Reservix erhältlich.

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