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EKD - Evangelische Kirche in Deutschland

ZUSAMMEN.FREI UND GLEICH – Ausstellung für Menschenrechte eröffnet am 18.04.26 in Bremen mit prominenten Gästen

Hannover (ots)

Hannover (8. April 2026). Am Samstag, den 18. April 2026, findet die feierliche Eröffnung der neuen Ausstellung ZUSAMMEN.FREI UND GLEICH in der Kirche „Unser Lieben Frauen” in Bremen statt. Bei einem inspirierenden Abend rund um die Frage „Wie können wir frei und gleich zusammen leben, wenn Menschenrechte unter Druck stehen?” kommen prominente Gäste zu Wort: darunter die belarussische Bürgerrechtlerin Maria Kalesnikava, die kürzlich aus politischer Gefangenschaft frei kam, Bildungsbotschafterin Marina Weisband sowie Stimmen aus Kirche, Forschung und Zivilgesellschaft. Gerahmt wird der Abend durch Musik von Masha Qrella und dem Heart & Beat Chor sowie Ausstellungsrundgängen mit der Kuratorin.

„Menschenrechte sind nicht selbstverständlich, sondern eine Errungenschaft, für die wir uns zusammen stark machen müssen. Wie das gelingen kann, zeigen wir in der Ausstellung mit einem kreativen und hoffnungsvollen Ansatz – und einer besonderen Materialität”, sagt Kuratorin Miriam Menzel.

Ziel der Ausstellung ist, den Besucher:innen konkrete Menschenrechte zu vermitteln, um sich selbst und vor allem gemeinsam für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einzusetzen. Dazu laden innovative Luftkissen-Elemente auf überraschende Weise ein. Die Ausstellung nimmt insbesondere die Menschenrechte auf Bildung, Wohnen und Religions- und Weltanschauungsfreiheit in den Fokus.

Die Ausstellung gastiert bis zum 27. Mai in Bremen und wandert anschließend durch Deutschland. Die Ausstellung ist Teil der Menschenrechtsinitiative „Frei und Gleich” der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Eröffnung: Samstag, 18. April von 17:00 bis 18:45 Uhr, Kirche Unser Lieben Frauen, Bremen

Pressekontakt: Hannah Kappes | +49 151 40178113 | hannah@diegesellschaft.de

Pressekontakt:

Carsten Splitt
Evangelische Kirche in Deutschland
Pressestelle
Stabsstelle Kommunikation
Herrenhäuser Strasse 12
D-30419 Hannover
Telefon: 0511 - 2796 - 269
E-Mail: presse@ekd.de

Original-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell

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