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Psychothriller live erleben: "Der Nachbar" als packendes Live-Hörspiel auf der Bühne

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Freiburg (ots)

Mit "Der Nachbar" kommt im Jahr 2027 einer der erfolgreichsten Psychothriller von Sebastian Fitzek vor Publikum. Als Live-Hörspiel wird der Bestseller in einer Adaption von Josef Ulbig zu einem intensiven Erlebnis, das Spannung, Atmosphäre und akustische Inszenierung auf einzigartige Weise verbindet. Tickets für das Live-Hörspiel in Berlin, Flensburg, Stade, Hannover, Mülheim, Köln, Offenbach, Stuttgart und München werden für wenige Wochen exklusiv über Reservix verkauft.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Strafverteidigerin Sarah Wolff, die unter Monophobie - der Angst vor dem Alleinsein - leidet. Nach ihrem Umzug an den Stadtrand Berlins scheint ihr größter Albtraum zunächst überwunden. Doch schnell wird klar: Sie ist nicht allein. Ein unsichtbarer Nachbar beobachtet sie unaufhörlich. Was folgt, ist ein nervenaufreibender Psychothriller, der das Grauen direkt ins eigene Zuhause verlagert und die Grenzen zwischen Sicherheit und Bedrohung verschwimmen lässt. Die Produktion ist Teil der erfolgreichen Lauscherlounge-Reihe und verspricht ein mitreißendes Zusammenspiel aus sprachlicher Performance, Geräuschkunst und Live-Sounddesign.

Das Besondere am Live-Hörspiel ist die unmittelbare Entstehung des Geschehens auf der Bühne: Ein hochkarätiger Cast, unterstützt von einer Geräuschemacherin oder einem Geräuschemacher, erzeugt gemeinsam mit Musik und Soundeffekten ein akustisches Kopfkino in Echtzeit. So entsteht ein intensives Erlebnis, das die Vorstellungskraft des Publikums herausfordert und klassische Theaterformen erweitert.

"Der Nachbar" ist ein Muss für Fans von Sebastian Fitzek und alle, die Spannung hautnah erleben möchten. Tickets sind ab sofort für eine begrenzte Zeit exklusiv über Reservix erhältlich.

Die Termine im Überblick:

16.4.2027 - Urania, Berlin,

21.4.2027 - Deutsches Haus, Flensburg

22.4.2027 - STADEUM, Stade

23.4.2027 - Theater am Aegi, Hannover

24.4.2027 - Stadthalle, Mülheim

26.4.2027 - Theater am Tanzbrunnen, Köln

27.4.2027 - Capitol, Offenbach

28.4.2027 - Theaterhaus, Stuttgart

29.4.2027 - Werk7 theater, München

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