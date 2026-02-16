Reservix GmbH

Nach Ausstellungserfolg verlängert: "The Fans Strike Back" mit neuem internationalem Fanfilm noch bis zum 12.04 im Münchner Pineapple Park

München (ots)

Aufgrund des anhaltend großen Besucherinteresses wird die weltweit größte Fan-Ausstellung "The Fans Strike Back" in München im Pineapple Park (Arnulfstraße 195, 80634 München) bis zum 12. April 2026 verlängert. Gleichzeitig erwartet die Besucherinnen und Besucher ein neues cineastisches Highlight: Der international ausgezeichnete Fanfilm "Rebel Storm" ergänzt ab sofort das Rahmenprogramm der Ausstellung. Tickets gibt es bei Reservix.

Seit dem 18.11.2025 begeistert "The Fans Strike Back" im Pineapple Park München mit über 1000 Exponaten aus der Welt der Jedi-Saga. Die Ausstellung zeigt, wie kreativ und leidenschaftlich Fans ikonische Kostüme, Modelle, Dioramen und Großinstallationen gestaltet haben.

Rebel Storm: neuer Fanfilm sorgt für Begeisterung

Mit "Rebel Storm" präsentiert die Ausstellung einen aufwändig produzierten internationalen Kurzfilm, der die Saga aus einer neuen Perspektive erzählt. Gedreht auf Teneriffa und stilistisch inspiriert von der düsteren Atmosphäre moderner Saga-Ableger, überzeugt "Rebel Storm" durch cineastische Bildgestaltung, hochwertige Spezialeffekte und emotionale Tiefe. Seine internationale Premiere feierte der Film 2025 in Los Angeles, zudem wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet.

Mit der Integration von "Rebel Storm" unterstreicht "The Fans Strike Back" erneut, dass Fanprojekte heute erzählerisch und technisch auf höchstem Niveau realisiert werden können.

Veranstaltungsinformationen:

Die "The Fans Strike Back"-Ausstellung findet im Pineapple Park München statt (Arnulfstraße 195, 80634 München). Eintrittspreise beginnen für Kinder ab 22EURund für Erwachsene ab 27EUR. Ebenfalls wird ein Kombiticket für die benachbarte Ausstellung "A Day With David Bowie" angeboten. Die Ausstellung geht noch bis zum 12.04.2026. Tickets können bei Reservix gekauft werden.

Kinder zwischen 4 und 17 Jahren aufgepasst: vom 16.02. bis zum 20.02. gibt es eine ganz besondere Faschingsaktion. Wer verkleidet kommt, darf die Ausstellung kostenlos besuchen und wer ein Kostüm aus dem Yedi-Universum trägt, bekommt noch ein kleines Geschenk oben drauf.

