PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

SPD-Bundestagsfraktion

Koloniale Amnesie überwinden - Verantwortung jetzt wahrnehmen

Berlin (ots)

30 Jahre dauerte die deutsche Kolonialgeschichte, deren Aufarbeitung in Anerkennung historischen Unrechts Teil unserer Erinnerungskultur werden soll. In einem Fachgespräch hat die SPD-Bundestagsfraktion mit Expert*innen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft über konkrete Erfolge wie die gemeinsamen Leitlinien von Bund, Ländern und Kommunen zur Rückgabe kolonialen Raubguts (2025) und die Einrichtung des Koordinierungsrats im März 2026 gesprochen sowie gleichzeitig vor politischen Rückschritten gewarnt. Die Fraktion steht weiter für eine gesamtgesellschaftliche Aufarbeitung.

Franziska Kersten, zuständige Berichterstatterin:

"Die Aufarbeitung unserer kolonialen Vergangenheit hat es in die letzten drei Koalitionsverträge geschafft - aber daraus folgt noch kein Automatismus. Während in den ehemaligen Kolonialgebieten und in der Wissenschaft das Interesse an diesem Thema stetig wächst, vollzieht sich der Wandel in der Erinnerungspolitik zaghaft.

Dass wir nun einen Bund-Länder-Kommunen-Koordinierungsrat für den Umgang mit kolonialem Raubgut eingerichtet haben, ist ein wichtiger Schritt. Doch wir müssen weitergehen: Kolonialverbrechen dürfen nicht länger ignoriert werden."

Holger Mann, zuständiger Berichterstatter:

"Wir werden den Druck aufrechterhalten, damit die Aufarbeitung des Kolonialismus als deutsches Staatsverbrechen ernsthaft angegangen wird. Deswegen haben wir im heutigen Fachgespräch konkrete Schritte zu einem Erinnerungsort Kolonialismus, der Förderung dezentraler Initiativen und der Einbindung der Herkunftsgesellschaften diskutiert. Außerdem gilt es, koloniale Geschichte auch in schulischer und kultureller Bildung zu verankern."

Pressekontakt:

SPD-Bundestagsfraktion
- Die Pressestelle-

Telefon: 030 227 52728
Email: presse@spdfraktion.de
Website: www.spdfraktion.de

Original-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Alle Storys Alle
  • 15.04.2026 – 17:47

    Welttag der Kunst: Freiheit sichern, Verfahren klären, Vertrauen stärken

    Berlin (ots) - Martin Rabanus, kultur- und medienpolitischer Sprecher: Am heutigen UNESCO Welttag der Kunst erinnern wir daran, worauf eine demokratische Kulturpolitik baut: auf Freiheit der Kunst, auf unabhängige Entscheidungen und auf klare, rechtsstaatliche Verfahren. Kunst braucht Förderung, aber sie braucht vor allem: Vertrauen. "In den vergangenen Wochen hat ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 17:49

    Für eine stabile, gute sowie gerechte Krankenversorgung

    Berlin (ots) - Dagmar Schmidt, stellvertretende Fraktionsvorsitzende; Christos Pantazis, gesundheitspolitischer Sprecher: Die finanzielle Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung darf nicht zulasten der Versicherten gehen. Statt höherer Beiträge oder Leistungskürzungen setzen wir auf strukturelle Reformen für mehr Effizienz und eine bessere, gerechtere Versorgung. Die von der Kommission dazu erarbeiteten ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 16:06

    GKV: Es geht nicht um einseitige Kürzungen, sondern um eine kluge Strukturreform

    Berlin (ots) - Die finanzielle Lage der Gesetzlichen Krankenversicherung ist ernst. Für uns ist klar: Alle Akteure im System - Leistungserbringer, Kostenträger und Politik - werden ihren Beitrag leisten müssen. Ein "Weiter so" auf Kosten der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler wird es nicht geben. Christos Pantazis, gesundheitspolitischer Sprecher: "Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren