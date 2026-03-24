Stift Lilienfeld

Tourismusstart 2026 im Stift Lilienfeld mit vielfältigem Jahresprogramm

Lilienfeld (ots)

Mit dem Beginn der neuen Tourismussaison startet das Zisterzienserstift Lilienfeld in ein abwechslungsreiches Veranstaltungsjahr 2026. Abt Pius Maurer präsentierte ein Programm, das kulturelle, spirituelle und touristische Schwerpunkte vereint.

Zu den Höhepunkten zählen erneut die Spezialführungen „Lilienfelder Stiftsgeheimnisse“, die Einblicke in weniger bekannte Bereiche des Stiftes bieten. Am 11. August wird Abt Pius selbst eine Führung zum Thema „Stift Lilienfeld und die Habsburger“ übernehmen.

Im Juli findet die Internationale Sommerakademie statt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem In- und Ausland nach Lilienfeld bringt. Am 25. und 26. Juli veranstaltet der Förderverein „Freunde des Zisterzienserstiftes Lilienfeld“ erstmals das Lilienfest, das sich thematisch der Lilie widmet.

Ein weiterer Programmpunkt ist ein Benefizkonzert am 3. Oktober mit Andreas Schager und Lidia Baich zugunsten der Renovierung der Stiftshöfe. Am 15. November wird das Jubiläum „50 Jahre Weihe der Basilika“ begangen. Den Jahresabschluss bildet Ende November der „Advent in Lilienfeld“.

Ganzjährig werden Stiftsführungen angeboten. Die Stiftstaverne sorgt für die gastronomische Versorgung der Besucherinnen und Besucher.

Abt Pius betonte die Rolle des Stiftes als bedeutendes Ausflugsziel und Ort des Staunens in Niederösterreich.

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