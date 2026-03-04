SPD-Bundestagsfraktion

Boykott der Paralympics-Eröffnung ist richtig

Berlin (ots)

Die SPD-Bundestagsfraktion kritisiert die Entscheidungen des IPC zur Teilnahme russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten scharf. Die Unterstützung des DBS, nicht an der Eröffnungsfeier teilzunehmen, ist ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit der Ukraine.

Jürgen Coße, zuständiger Berichterstatter:

"Bereits die Zurücknahme der Suspendierung Russlands und Belarus' durch das IPC ist aus Sicht der SPD-Fraktion falsch und nicht nachvollziehbar gewesen. Die Teilnahme nun zusätzlich über die Vergabe von Wildcards - ohne sportliche Qualifikation - zu ermöglichen, war ein weiterer Affront gegenüber allen Sportlerinnen und Sportlern, die die moralischen Werte der Spiele hochhalten, besonders aber gegenüber der ukrainischen Delegation.

Vor diesem Hintergrund unterstützen wir den Entschluss des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS), nicht an der Eröffnungsfeier teilzunehmen und begrüßen die Solidarisierung mit der ukrainischen Delegation.

Trotz der Begleitumstände freuen wir uns als SPD-Bundestagsfraktion auf großartige Wettkämpfe und Erfolge der deutschen Sportlerinnen und Sportler und wünschen allen Athletinnen und Athleten erfolgreiche Paralympics."

Original-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell