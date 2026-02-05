SSI Schäfer Shop GmbH

Ergonomie trifft Atmosphäre: So wird der Arbeitsplatz zur Wohlfühloase

Betzdorf (ots)

Schäfer Shop gibt fünf praktische Tipps für die Gestaltung eines gesunden und inspirierenden Arbeitsumfelds im Büro wie im Home Office.

Ein durchdacht eingerichteter Arbeitsplatz steigert nicht nur die Produktivität, sondern auch das persönliche Wohlbefinden. Dennoch wird das unmittelbare Arbeitsumfeld in vielen Unternehmen und Home Offices häufig vernachlässigt. Schäfer Shop, einer der führenden Komplettausstatter für Büro-, Lager- und Betriebseinrichtungen, zeigt, wie jeder Arbeitsplatz zum motivierenden Ort werden kann.

1. Den richtigen Platz im Home Office finden

Nicht jeder hat ein separates Arbeitszimmer zur Verfügung, doch auch im Wohnbereich lässt sich ein geeigneter Arbeitsplatz schaffen. Wichtig sind natürliche Lichtquellen, eine ruhige Umgebung und eine klare Abgrenzung zum privaten Bereich. Flexible Möbel und mobile Stauraumlösungen helfen, den Arbeitsplatz bei Bedarf schnell auf- und abzubauen.

2. Ergonomisch arbeiten

Ein auf die Körpergröße abgestimmter Schreibtisch und ein ergonomischer Stuhl sind essenziell für eine gesunde Haltung. Zusätzliche Komponenten wie ein externer Bildschirm, Maus und Tastatur tragen zur Entlastung bei. Höhenverstellbare Tische fördern Bewegung im Arbeitsalltag und wirken sich positiv auf Rücken und Konzentration aus.

3. Auf die richtige Beleuchtung achten

Optimale Lichtverhältnisse haben nicht nur Einfluss auf die Sehkraft, sondern auch auf Stimmung und Leistungsfähigkeit. Tageslicht ist ideal. Alternativ sorgen Tageslichtlampen für eine natürliche Ausleuchtung. Gedimmtes Licht oder blendende Schreibtischlampen sollten vermieden werden.

4. Ordnung und Struktur schaffen

Ein aufgeräumter Arbeitsplatz wirkt sich positiv auf die Konzentration aus. Klare Ablagestrukturen, feste Routinen zum Aufräumen und durchdachte Stauraummöbel helfen dabei, Ordnung zu halten - sowohl im Büro als auch im Home Office.

5. Individuelle Akzente setzen

Eine persönliche Gestaltung des Arbeitsplatzes, etwa durch eigene Materialien, Pflanzen oder dezent eingesetzte Dekoration, fördert das Wohlbefinden und stärkt die emotionale Bindung zum Arbeitsort. Entscheidend ist dabei ein ausgewogenes Maß, das nicht vom Wesentlichen ablenkt.

Weitere Ideen zur Arbeitsplatzgestaltung bietet Schäfer Shop unter: https://www.schaefer-shop.de/raumideen

Über Schäfer Shop

Die Schäfer Shop GmbH mit Sitz in Betzdorf gehört seit 50 Jahren zu den führenden Komplettausstattern für Büro-, Lager- und Betriebseinrichtungen in Europa und steht als mittelständisches Familienunternehmen für verlässliche Qualität, nachhaltige Lösungen und starke Kundenbindung.

