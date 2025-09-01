CMG

Konferenz „SCO plus" unter Vorsitz von Xi Jinping abgehalten

Peking (ots/PRNewswire)

Am Montagnachmittag ist die Konferenz „SCO plus" unter Vorsitz des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping abgehalten worden. Dabei hielt Xi Jinping eine Rede.

https://german.cgtn.com/2025/09/01/ARTI1756716417458193/

Xi Jinping erklärte, er wolle die Globale Verwaltungsinitiative ins Leben rufen und gemeinsam mit allen Ländern ein gerechteres und vernünftigeres System globaler Verwaltung etablieren, um eine Gemeinschaft der Menschheit mit geteilter Zukunft aufzubauen.

Er hob fünf Grundsätze für die Globale Verwaltungsinitiative hervor: Erstens sollte man an der souveränen Gleichheit festhalten. Zweitens sollte man sich an die internationale Rechtsstaatlichkeit halten. Drittens sollte man Multilateralismus praktizieren. Viertens sollte man sich für einen Ansatz einsetzen, der die Menschen in den Mittelpunkt stellt. Fünftens sollte man sich darauf konzentrieren, konkrete Maßnahmen zu ergreifen.

Xi rief die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) dazu auf, bei der Umsetzung der Global-Governance-Initiative eine führende Rolle zu spielen und mit gutem Beispiel voranzugehen.

Die SCO habe sich zunehmend zu einem Katalysator für die Entwicklung und Reform des Global-Governance-Systems entwickelt, sagte Xi in seiner Rede auf dem Treffen weiter.

