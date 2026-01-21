Sweco GmbH

Webbasiertes Geoinformationssystem für Thyssengas: Nachhaltige Lösung für den Wasserstoff-Ausbau

Dortmund (ots)

Der Gasnetzbetreiber Thyssengas GmbH hat Sweco, den führenden europäischen Anbieter für Architektur- und Ingenieurdienstleistungen, mit dem Aufbau eines webbasierten Geoinformationssystems (GIS) beauftragt, um die ambitionierten Wasserstoff-Ausbauprojekte effizient zu planen und umzusetzen. Das neue System wird auf der ArcGIS-Technologie basieren und über einen Zeitraum von drei Jahren entwickelt und implementiert.

Zukunftsfähiger Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur

Thyssengas möchte Vorreiter im Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur werden. Um die Versorgungssicherheit zu stärken und gleichzeitig die Klimaziele zu unterstützen, stellt der Gasnetzbetreiber das Leitungsnetz in den kommenden Jahren sukzessive auf den Transport von Wasserstoff (H2-Transport) um. Thyssengas ist Ansprechpartner für rund 1.100 Leitungskilometer des bundesweiten H2-Kernnetzes, welches die Fernleitungsnetzbetreiber bis 2032 realisieren. Diese Projekte sind ein bedeutender Schritt in Richtung einer sicheren und nachhaltigen Energieversorgung und erfordern fortschrittliche technische Lösungen. Die derzeitige Systemlandschaft von Thyssengas bietet jedoch nicht die notwendigen Funktionen, um die komplexe Planung und Verwaltung der Projekte durchzuführen. Daher wurde Sweco mit der Implementierung einer neuen ArcGIS Enterprise-Umgebung beauftragt. Das Projekt wird als Gemeinschaftsprojekt von der Sweco GmbH und den niederländischen GIS-Expert*innen der Sweco Nederland B.V. bearbeitet.

Sweco richtet eine ArcGIS Enterprise-Umgebung mit drei Ebenen (Produktion, Staging und Entwicklung) ein und unterstützt Thyssengas über die gesamte Laufzeit bei der Einführung und Weiterentwicklung des Systems. Eine ArcGIS Enterprise-Umgebung ist eine umfassende GIS-Plattform, die geografische Daten speichert, verwaltet, analysiert und über Webdienste bereitstellt, um bei der effizienten Durchführung von räumlichen Analysen und der Erstellung von geografischen Anwendungen zu unterstützen.

Zu den Leistungen, die Sweco erbringt, gehören die Erstellung eines Datenmodells auf Basis des ArcGIS Utility Network, die Übertragung bestehender Daten in das neue System sowie die Integration von Drittsystemen. Zusätzlich wird eine benutzerfreundliche WebMap entwickelt, die den Zugang und die Nutzung der Geoinformationen erleichtert. Um eine reibungslose Übergabe und den sicheren Betrieb der neuen Umgebung zu gewährleisten, werden umfassende Schulungen für die Mitarbeitenden von Thyssengas durchgeführt.

Digitale Systementwicklung durch internationale Zusammenarbeit

"Mit dem webbasierten Geoinformationssystem schaffen wir eine zentrale Plattform, die Transparenz, Effizienz und Sicherheit bei der Planung der Wasserstoffinfrastruktur deutlich erhöht. Einen besonderen Mehrwert bietet dabei die enge Zusammenarbeit mit unseren Kolleg*innen des GIS-Teams von Sweco Niederlande. Durch den internationalen Austausch bündeln wir technisches Know-how und können gemeinsam Lösungen entwickeln, die den komplexen Anforderungen moderner H2-Projekte gerecht werden", sagt Martin Heußner, Teamleiter GIS | Digital Solutions bei Sweco.

www.sweco-gmbh.de

Original-Content von: Sweco GmbH, übermittelt durch news aktuell