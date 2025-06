KWADRAT Werbeagentur

Messen und Ausstellungen mit Haltung: Wie KWADRAT Marken sichtbar macht

Passau (ots)

Zwischen Leuchtschriften, bunten Prospektwänden und Give-aways verschwimmen auf Messen oft die Unterschiede. Doch wer im Gedächtnis bleiben will, braucht mehr als dekorative Kulisse – er braucht Haltung. Dabei sind Messen die perfekte Bühne, um Haltung zu zeigen und Marken erlebbar zu machen. KWADRAT aus Passau macht genau das möglich: strategische Konzepte, die weit über das übliche Design hinausgehen und Unternehmen wirklich sichtbar machen – authentisch und nachhaltig.

Messen gelten als zentrale Bühne, um sich am Markt zu positionieren und die eigene Marke sichtbar zu machen. Doch obwohl sie große Chancen bieten, bleibt der erhoffte Effekt oft aus. Zwischen standardisierten Kataloglösungen und engen Deadlines verlieren viele Unternehmen ihre eigentliche Botschaft aus dem Blick – oder setzen sie nicht konsequent genug um. Wer sich nicht klar und authentisch positioniert, bleibt im lauten Getümmel unsichtbar. Die Folge: Messeauftritte wirken beliebig und austauschbar, Produkte und Menschen treten hinter einem nichtssagenden Design zurück, das keine Verbindung zum Publikum schafft. Statt echter Substanz gibt es oft nur Show – eine Inszenierung, die kaum im Gedächtnis bleibt und letztlich nichts bewirkt. „Viele Stände sehen nett aus, sind aber inhaltlich leer. Sie überlassen die Wirkung dem Zufall“, bringt es Konstantin Katsikis auf den Punkt.

„Wir setzen bewusst früher an und verstehen Messen als Bühne für Haltung – nicht als reine Fläche für Werbemittel“, fügt er hinzu. Gemeinsam mit seinem Team von KWADRAT entwickelt Konstantin Katsikis maßgeschneiderte Messe- und Ausstellungskonzepte, die auf Substanz und inhaltlicher Tiefe basieren. Das interdisziplinäre Team aus Kommunikationsstrategen, Designern, Raumgestaltern und Illustratoren setzt auf inhaltlich getriebene Raumkonzepte – nicht auf oberflächliches Design. Ihr Leitprinzip lautet: Haltung vor Hülle. Konstantin Katsikis vereint dabei seine Erfahrungen aus Architektur, Markenentwicklung und Storytelling. Sein Ziel ist es, Unternehmen eine Bühne zu leihen, auf der sie sich authentisch und wirkungsvoll präsentieren können. Ob 9 Quadratmeter oder 90 – entscheidend ist immer, was beim Gegenüber hängen bleibt. Die Konzepte von KWADRAT fußen auf strategischem Denken, klarem Design und der gezielten Verbindung analoger und digitaler Elemente.

Mehr als ein Stand: Marken auf Messen erlebbar machen

Auf vielen Messen wirken Stände austauschbar und bleiben kaum in Erinnerung. Wer auffallen will, braucht mehr als ein gutes Produkt – ein durchdachtes Konzept, das Marke und Raum intelligent verbindet. KWADRAT sieht Messeauftritte als klare Botschaft, die reduziert, überraschend und authentisch die Unternehmenswerte transportiert. Messen bieten die Chance, Marken erlebbar zu machen – sie sollten gezielt genutzt werden, um nachhaltig zu wirken.

Melanie Lechl, Leiterin des Messebereichs bei KWADRAT, bringt es auf den Punkt: „Unsere Messekonzepte beginnen nicht mit dem Möbelkatalog, sondern mit der Frage: Was will das Unternehmen wirklich sagen? Nur so entstehen Auftritte, die Menschen anziehen und auch lange nach der Messe noch wirken.“

Dabei legt KWADRAT den Fokus auf eine ganzheitliche Beratung, Konzeption und Gestaltung von Messeauftritten, bei der die Bedürfnisse der Zielgruppe, die klare Botschaft und die gewünschte Wirkung im Mittelpunkt stehen. Statt auf standardisierte Displays zu setzen, entwickelt das Team maßgeschneiderte Formate, die Branding, Kommunikationsstrategie und Raumdesign eng miteinander verknüpfen. Besonders wichtig ist die gezielte Integration analoger und digitaler Elemente wie handgezeichnete Skizzen, Bewegtbild oder interaktive Komponenten, die den Auftritt nicht nur visuell ansprechend, sondern auch multisensorisch erlebbar machen.

Ausstellungen, die erzählen statt belehren: Warum Räume heute mehr können müssen

Auch im Bereich Ausstellungen geht KWADRAT bewusst neue Wege und verlässt traditionelle Pfade. Statt reiner Informationsvermittlung setzt das Team auf Dialog, Interaktion und Emotionalität. Besonders Städte, Museen und Institutionen schätzen diesen Ansatz, der Inhalte nicht nur präsentiert, sondern erlebbar macht. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist die Sonderausstellung „Zeitenwende“ im Oberhausmuseum Passau: Statt einer klassischen historischen Dokumentation entstand hier ein emotionaler Raum zur Reflexion, in dem Illustrationen, digitale Medien und reale Objekte zu einer lebendigen, visuellen Erzählung verschmelzen und die Besucher aktiv einbeziehen.

Im Zentrum der Arbeit von KWADRAT steht stets die Frage: Was soll das Publikum wirklich mitnehmen? Daraus entstehen Räume, die zum Nachdenken anregen und Formate, die Wissen nicht nur vermitteln, sondern in Beziehung setzen und erlebbar machen. „Eine Ausstellung soll kein Regal sein – sondern ein Gespräch, das hängen bleibt“, unterstreicht Franziska Runge, Leiterin des Ausstellungsbereichs bei KWADRAT. Ihre Haltung prägt jedes Projekt, sei es eine Image-Ausstellung für eine Stadt, ein Firmenjubiläum oder eine gesellschaftspolitische Sonderausstellung. Dabei entwickelt das Team vor allem Sonderausstellungen in den Bereichen Wissenschaft, Stadtgeschichte und Umwelt – mit dem Ziel, Inhalte nicht nur darzustellen, sondern wirklich begreifbar zu machen.

Die Gestaltung folgt dabei konsequent dem Inhalt und der Wirkung – nicht starren Designmustern. Durch den gezielten Einsatz von Illustration, Realzeichnungen, analogen Objekten und digitalen Elementen entstehen keine überladenen Informationsräume, sondern einladende Orte, die Besucher zum Verweilen anregen und emotional wie kognitiv nachhaltig wirken. „Eine gute Ausstellung ist wie ein Gespräch – sie erzählt, ohne zu überfordern, sie berührt, ohne sich aufzudrängen“, fasst Franziska Runge zusammen. Mit großer Gestaltungsstärke verbindet KWADRAT in jedem Projekt Inhalte zu Erlebnissen, die Menschen wirklich erreichen.

