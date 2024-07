ZDF

"Lass dich überwachen!" mit Jan Böhmermann im ZDF

Die ultimative Überraschungsshow, die privateste Daten des eigenen Studiopublikums noch einmal ins Schaufenster stellt: Längst ausgeblendete Fotos, peinliche Chats, ein allzu laxer Umgang mit privaten Informationen – jede öffentlich im Internet zu findende Angabe über die Zuschauerinnen und Zuschauer hat das "Lass Dich Überwachen"-Team um Jan Böhmermann gesammelt und daraus wieder eine abwechslungsreiche Show zusammengestellt – am Mittwoch, 24. Juli 2024, 20.15 Uhr im ZDF, und ab Mittwoch, 24. Juli 2024, ab 18.00 Uhr in der ZDFmediathek.

Bereits einige Wochen zuvor war das Team den digitalen Fußabdrücken seiner Studiozuschauerinnen und -zuschauer auf der Spur: In der Show selbst bleibt der Zeigefinger in der Tasche, stattdessen sorgen abwechslungsreiche Studioaktionen und spektakuläre Einspielfilme dafür, dass die Schamesröte der unfreiwilligen Kandidatinnen und Kandidaten schnell verschwindet und abgelöst wird durch ehrliche Freudentränen. Tolle Gewinne und prominente Überraschungsgäste sorgen dafür, dass sich in dieser Ausgabe nichtsahnende Zuschauer ihre (vergessenen) Wünsche erfüllen.

Dieses Mal bei "Lass Dich Überwachen": A (Rock)-Star is born! Die 18-jährige Lina ist Schlagzeugerin in einer Newcomerband. Ihrer Band wird der Traum eines großen Auftritts erfüllt – den größten, den man in Deutschland haben kann: Vor 80.000 Menschen bei Rock am Ring. Vom Helikopter auf die Achterbahn: "Lass dich überwachen" sorgt dafür, dass David-Lennart noch während der Show seine 250. Achterbahn fährt und so in der Rollercoaster-Community seinen ersten wichtigen Meilenstein erreicht. Wie er da so schnell hinkommt? Mit dem "Lass Dich Überwachen"-Heli.

