"sportstudio reportage" im ZDF: "Breaking – Dream of Paris"

Beim entscheidenden Qualifikationsturnier für Olympia war die "sportstudio reportage" mit vor Ort: Sie begleitet die besten Breakerinnen und Breaker Deutschlands bei der Realisierung ihres Traums – an den Olympischen Spielen in Paris teilzunehmen, wo Breaking erstmals zum Wettbewerbsprogramm gehört. Die "sportstudio reportage: Breaking – Dream of Paris" ist ab Montag, 22. Juli 2024, 10.00 Uhr, in sechs Folgen in der ZDFmediathek zu sehen. Das ZDF sendet den Film von Moritz Orgeldinger als 43-minütige Sport-Doku zum Abschluss der "sportstudio live"-Übertragungen des zwölften Olympia-Wettkampftages am Mittwoch, 7. August 2024, ab 24.00 Uhr.

Breaking hat es als akrobatische Tanzform von den Straßen der Bronx auf die große Sportbühne geschafft. Der deutsche Breaking-Kader will entsprechend seine Chancen nutzen, in Paris dabei zu sein. Doch die Startplätze sind rar – nur 32 Tänzer und Tänzerinnen aus aller Welt qualifizieren sich insgesamt für die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Wem gelingt der Sprung zu Olympia?

Die Berlinerin Jilou Rasul, Deutsche Meisterin von 2021, zählt zu den besten Breakerinnen der Welt. Auf dem Weg zu Olympia stellt sie ausgerechnet Melina Fernandez, die Jüngste und unerfahrenste Tänzerin im deutschen Kader, vor eine echte Herausforderung. Geht ihr Traum, in Paris dabei zu sein, beim letzten Olympia-Qualifikationsturnier in Budapest in Erfüllung?

Bei Olympia in Paris finden die Breaking-Wettbewerbe auf dem Place de la Concorde statt – die Breakerinnen und Breaker müssen in ihren 60-sekündigen Soloduellen mit spektakulären Tanzeinlagen überzeugen, bei denen Technik und Vielseitigkeit ebenso wie Kreativität und Musikalität bewertet werden.

Bereits online in der ZDFmediathek ist die "PUR+"-Sendung "Breaking – Coole Moves mit Eric" zu sehen. "PUR+"-Moderator Eric Mayer ist bei einem Battle dabei und lernt ein paar Tanzschritte bei Olympia-Teilnehmer M17. Wie viel B-Boy steckt in Eric Mayer?

Für die Sendungen stehen Untertitel zur Verfügung. "PUR+" wird in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

