"maybrit illner" im ZDF fragt: "Amerika nach dem Attentat – Trump vor dem Wahlsieg?"

Mainz

Während die Demokraten immer noch streiten, ob sie wirklich mit Joe Biden ins Rennen gehen wollen, ruft Trump als frisch gekürter Präsidentschaftskandidat der Republikaner zur Versöhnung auf. "Amerika nach dem Attentat – Trump vor dem Wahlsieg?" ist am Donnerstag, 18. Juli 2024, 22.15 Uhr, bei "maybrit illner" im ZDF das Thema.

Hat Joe Biden noch eine Chance oder ist der Sieg seines Herausforderers sicher? Droht den USA eine Art Bürgerkrieg? Was würde aus dem Mutterland der Demokratie in einer weiteren Amtszeit von Donald Trump? Und was steht für Deutschland und Europa auf dem Spiel?

Bei Maybrit Illner diskutieren CDU-Mitglied Ruprecht Polenz, Politikwissenschaftler Peter Neumann, Journalistin und Autorin Annika Brockschmidt, der Präsident des Stiftungsrats der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger, Historikerin und Politikwissenschaftlerin Liana Fix und die Politikwissenschaftlerin Katharina Nocun.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

