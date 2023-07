ZDF

ZDF-Programmschwerpunkt "Die Welt im Dürrestress"

Mit einem umfassenden Programmangebot zum Thema "Die Welt im Dürrestress" beleuchtet das ZDF im August die verschiedenen Aspekte rund um Hitzerekorde, Wassermangel und Klimaveränderungen. In den aktuellen Nachrichten- und Magazinsendungen des ZDF sowie in mehreren Dokumentationen rückt das Dürre-Thema in den Fokus – im TV und online in der ZDFmediathek und auf ZDFheute.de. Besonders im Zeitraum vom 13. bis zum 30. August 2023 geben von der "ZDF.reportage" über die "ZDFzeit" bis zu "plan b" und "planet e." die längeren Doku-Formate fundierte Einblicke in "die Welt im Dürrestress".

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Mit dem Programmschwerpunkt bietet das ZDF eine facettenreiche Bestandsaufnahme in vielen verschiedenen Formaten – und zugleich einen Ausblick auf mögliche Lösungen."

auslandsjournal – die doku: Kampf ums Wasser

In der zweiteiligen "auslandsjournal"-Doku "Kampf ums Wasser" gehen die Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten des ZDF der Frage nach, welche geopolitischen Folgen Klimawandel, Dürre und Trockenheit haben. Im ersten Teil "Vom Gletscher bis in die Wüste", der am Mittwoch, 2. August 2023, 0.15 Uhr im ZDF zu sehen ist, wird deutlich: Der globale Kampf ums Wasser hat längst begonnen, denn weltweit ist die Grundwasserversorgung von Millionen Menschen bedroht. Die ZDF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten begeben sich auf die Suche nach Lösungen in Wüstenstädten, zeigen Verteilungskämpfe und die Verzweiflung der Menschen. In der ZDFmediathek wird jede dieser Geschichten als einzelne Doku veröffentlicht – die ersten stehen dort bereits zur Verfügung, weitere kommen im Laufe des Augusts hinzu. Am Mittwoch, 30. August 2023, 0.45 Uhr, ist dann im ZDF der zweite Teil der "Kampf ums Wasser"-Doku zu sehen: "Vom Colorado River bis zum Yangtse". Gezeigt wird, wie am Colorado-River Dürre und Trockenheit zu Verteilungskämpfen führen, wie im Frankreich Bauern mit Mega-Bassins die Landwirtschaft retten wollen und wie sich in China die Kommunistische Partei auf die Dürre vorbereitet.

"ZDF.reportage" und "ZDFzeit" über Trockenheit in Deutschland

In "Deutschland, Trockenland – Wenn das Wasser knapp wird" ist die "ZDF.reportage" unterwegs zu Orten, in denen Wasserknappheit bereits heute das Leben einschränkt – zu sehen am Sonntag, 13. August 2023, 18.00 Uhr im ZDF und bereits ab Mittwoch, 9. August 2023, 9.00 Uhr in der ZDFmediathek. In der "ZDFzeit"-Doku "Trocknet Deutschland aus? – Gefahren, Fakten, Lösungen" am Dienstag, 15. August 2023, 20.15 Uhr im ZDF (und ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek) sucht Wissenschaftsjournalist Kai Kupferschmidt von Sachsen-Anhalt bis Südbaden nach Antworten auf die Frage: "Geht uns das Wasser aus? "

"plan b" und "planet e." über Wassersparen und Extremwetter

Wie kostbar Trinkwasser ist, führen Dürresommer dramatisch vor Augen. Die "plan b"-Dokumentation "Steter Tropfen – Wasser sparen und bewahren" zeigt am Samstag, 19. August 2023, 17.35 Uhr im ZDF (und ab Dienstag, 15. August 2023, 10.00 Uhr in der ZDFmediathek), wie ein sparsamer Umgang mit der Ressource Wasser im eigenen Haushalt, in Kommunen, Industrie und Landwirtschaft möglich ist.

Die "planet e. "-Dokumentation "Klimawandel und Extremwetter – Trocknet Deutschland aus? " schildert am Sonntag, 20. August 2023, 16.30 Uhr im ZDF (und ab Freitag, 18. August 2023, 9.00 Uhr in der ZDFmediathek), welche Wettersituationen auf Deutschland zukommen werden und wie dringend ein Handeln in der Politik ist, um das Alltagsleben an die neuen Umstände anpassen zu können.

Das Dürre-Thema in weiteren aktuellen ZDF-Sendungen

Das ZDF-Vormittagsmagazin "Volle Kanne – Service täglich” beleuchtet im August verschiedene Aspekte rund um die Themen Dürre und Hitze: So informiert die Ausgabe am Freitag, 4. August 2023, ab 9.05 Uhr, über die Wasserversorgung in Deutschland. Am Dienstag, 15. August 2023, 9.05 Uhr, ist Fotograf Daniel Etter zu Gast bei "Volle Kanne", der weltweit die sichtbaren Folgen von Klimawandel und Dürre mit der Kamera dokumentiert.

"WISO" beschäftigt sich in der Ausgabe am Montag, 14. August 2023, 19.25 Uhr, im ZDF mit dem Thema "Hitze" und nimmt den "Hitzeaktionsplan" der Bundesregierung in den Fokus.

"frontal" greift in der Ausgabe am Dienstag, 22. August 2023, 21.00 Uhr, die Dürre-Thematik auf und stellt für die ZDFmediathek bereits am Montag, 14. August 2023, die Dokumentation "Deutsche Flüsse in Not – Verteilungskampf ums Wasser" zur Verfügung. Und "heute – in Europa", montags bis freitags um 16.00 Uhr im ZDF, sucht im Rahmen des Programmschwerpunkts nach Lösungen gegen Hitze in den Städten, Wasserknappheit im Sommer und Waldbrände am Mittelmeer.

Im Online-Nachrichtenangebot ZDFheute.de bündelt die Themenseite "Wasserknappheit" die aktuelle Berichterstattung und liefert ebenso informative Hintergründe wie die Themenseite zum Klimawandel.

