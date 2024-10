Autoindustrie verzeichnet im 1. Halbjahr 2024 Umsatzrückgang von 4,7 %

WIESBADEN (ots) - - Ihre Zahl ist binnen 20 Jahren um gut ein Viertel zurückgegangen - Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor das beliebteste Auswanderungsziel der Deutschen außerhalb Europas - Mehr als eine halbe Million Deutsche leben in den Vereinigten Staaten Zwar wandern nach wie vor viele Deutsche in die Vereinigten Staaten aus, allerdings hat das Land als Auswanderungsziel in den vergangenen 20 Jahren an ...

