KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

30 Jahre Neugier: "PUR+" feiert Jubiläum bei KiKA

Faszinierende Experimente, spannende Orte und emotionale Geschichten aus drei Jahrzehnten

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Seit 1995 begeistert das Wissensmagazin "PUR+" (ZDF) mit Reportagen, Experimenten und Selbstversuchen und bringt Kinder zum Staunen und Nachdenken. Am 23. September 2025, um 19:25 Uhr feiert KiKA das Jubiläum mit "Best of Wissen - PUR+ feiert Geburtstag" (ZDF) im TV. Die Jubiläums-Folge ist ab sofort auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar. Auch "1, 2 oder 3" und "logo!" (beide ZDF) beteiligen sich mit eigenen Beiträgen und besonderen Einblicken hinter die Kulissen.

Ob Schule, Freundschaft, Religion oder verblüffende Phänomene aus Naturwissenschaft und Technik - "PUR+" greift Themen auf, die Kinder unmittelbar ansprechen und zum Mitdenken anregen. Eric Mayer geht stellvertretend für das junge Publikum auf die Suche nach Antworten. Um das Jubiläum gebührend zu feiern, präsentiert KiKA die Folge "Best of Wissen - PUR+ feiert Geburtstag" und kuratiert besonders bemerkenswerte Momente aus drei Jahrzehnten. Auch Petty Pur, Hauptfigur der ersten Jahre, darf nicht fehlen.

"PUR+" wurde im Laufe der Jahre unter anderem dem Mi TV Award, dem Japan Prize, dem Robert-Geisendörfer-Preis und dem Emil ausgezeichnet und war viermal für den Grimme-Preis nominiert. In diesem Jahr erhielt Eric Mayer beim Deutschen Kinder Medien Festival Goldener Spatz die Auszeichnung als bester Moderator, und die Folge "Ich brauch' dein Blut!" wurde in der Kategorie Non-Fiktion Serie prämiert.

Eric Mayer: "Ich bin einfach total stolz, ein Teil von einem so traditionsreichen und erfolgreichen Wissensmagazin sein zu dürfen. Seit drei Jahrzehnten macht 'PUR+' Kinder schlauer, hilft beim Einordnen und Verstehen der Welt und macht auch noch Spaß."

Rund ums Jubiläum von "PUR+":

Bei "1, 2 oder 3" (ZDF) darf Eric Mayer hinter die Kulissen des erfolgreichen Quizshow-Klassikers schauen und zeigen, wie eine solche Show produziert wird. "PUR+: So geht Fernsehen - Eric bei 1, 2 oder 3" (ZDF) ist ab sofort auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar und wird am 21. September 2025 um 19:35 Uhr bei KiKA zu sehen sein.

Wie Eric Mayer die 18 Jahre als Moderator von "PUR+" erlebt hat, welche Erlebnisse er bei Dreharbeiten hatte und welche spannenden Orte er besuchen konnte, findet "logo!"-Kinderreporter Oskar heraus. Das Kinderreporterstück bei "logo!" wird am 22. September 2025 um 19:50 Uhr bei KiKA gezeigt.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de und in der ZDF-Pressemappe.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell