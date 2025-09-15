KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"logo!-Tour" feiert großen Abschluss: Nachrichten live und nahbar

Finalsendung mit Ed Sheeran, allen Moderator*innen und zehn Extra-Minuten Sendezeit bei KiKA

Erfurt (ots)

Nach 16 Tagen, 16 Projekten und Stationen in allen Bundesländern erreicht die "logo!-Tour" bei KiKA ihren Höhepunkt: Am 16. September 2025 endet die bundesweite Nachrichtenreise mit einer besonderen Finalsendung aus Gauting in Bayern - und das mit zehn Minuten zusätzlicher Sendezeit. Für diesen feierlichen Abschluss räumt "KiKA LIVE" seinen regulären Sendeplatz und macht Raum für ein "Best of" der Tour. Die 21-minütige Ausgabe ist um 19:47 Uhr bei KiKA zu sehen und kann auf kika.de sowie in der frisch überarbeiteten KiKA-App gestreamt werden.

Rund 4.000 Zuschauer*innen verfolgten die Tour vor Ort, während Hunderttausende Kinder und Familien die Sendungen über die KiKA-Plattformen begleiteten. In der Finalausgabe gibt es einen Rückblick auf die schönsten Momente, aktuelle Nachrichten und ein exklusives Interview mit dem Kinderreporter-Team und Popstar Ed Sheeran.

Der Abschluss wird besonders emotional: Alle Moderator*innen von "logo!" (ZDF) stehen gemeinsam auf der Bühne - ein starkes Zeichen für Teamgeist und journalistisches Engagement. Aufgrund ihrer Berichterstattung von der Leichtathletik-WM in Tokio wird Moderatorin Maral per Einspielung zugeschaltet.

"Unser Ziel mit der Tour war es, mit möglichst vielen Kindern ins Gespräch zu kommen und ihnen zuzuhören. Die große Resonanz - sowohl vor Ort als auch auf den verschiedenen Plattformen - zeigt, wie stark das Interesse unserer Zielgruppe an verständlich erklärten Nachrichten ist", sagt Constanze Knöchel, Leiterin der "logo!"-Redaktion beim ZDF.

