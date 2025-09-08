KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Spielfilm-Premiere "Mister Twister - Auf eigenen Beinen" am 12. September 2025 bei KiKA

Neue Geschichte mit Herrn Kees über Eigenständigkeit und Verantwortung



"Mister Twister" ist zurück - mit viel Witz, Charme und Chaos. In der Spielfilmfortsetzung "Mister Twister - Auf eigenen Beinen" (ZDF) erleben der junge Referendar Mattes Kees und seine Klasse 6b viele neue Herausforderungen. Die Komödie ist am 12. September 2025 um 19:35 Uhr bei KiKA, auf kika.de und in der KiKA-App zu sehen. Untertitel sind verfügbar.

"Mister Twister - Auf eigenen Beinen" ist der sechste Teil der erfolgreichen Komödienreihe. Im Anschluss an die Spielfilm-Premiere sind die beiden vorherigen Teile "Mister Twister - In den Wolken" und "Mister Twister - Eine Klasse im Fußballfieber" am 13. und 14. September 2025 bei KiKA zu sehen.

Die Komödie basiert auf der niederländischen Buchreihe "Mees Kees" von Mirjam Oldenhave. Produziert wurde sie von Greenfield Film Productions. Redaktionelle Verantwortung beim ZDF trägt Frauke Bräuner.

Zum Inhalt: Mattes Kees ist ein ungewöhnlicher Lehrer. Er begeistert seine Schülerinnen und Schüler mit seiner herzlichen Art und viel Fantasie und zeigt ihnen, wie sie das Leben am besten meistern können. Für seine Klasse 6b hat er sich ein neues Projekt ausgedacht: Sie sollen einen Roboter bauen. Während die Klasse eifrig ihre Ideen entwickelt - von Robotern, die beim Box-Training helfen bis hin zu welchen, die Dinge genau im Voraus berechnen können - ist Direktorin Dreus nicht sehr erfreut. Sie braucht jede Hilfe bei der Vorbereitung der alljährlichen Schnitzeljagd, auch von Herrn Kees. Dieser hat jedoch andere Dinge im Kopf, da seine Mutter findet, er solle endlich in eine eigene Wohnung ziehen.

