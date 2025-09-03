KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Doku-Themen-Schwerpunkt "Mein Sound": Leidenschaft für Musik

Premieren und ausgewählte Doku-Folgen aus "Schau in meine Welt!" und "stark!" ab 7. September 2025

Erfurt

Ob Rap, Pop-Musik oder Chansons: Musik verbindet und bewegt. Unter dem Titel "Mein Sound" stellt KiKA ab dem 7. September 2025 die musikalischen Leidenschaften junger Menschen in den Mittelpunkt. Immer sonntags um 20:15 Uhr werden ausgewählte Doku-Folgen aus den Reihen "Schau in meine Welt!" (rbb/KiKA/Radio Bremen/SWR/MDR/hr) und "stark!" (ZDF) gezeigt - darunter viele Premieren. Alle Inhalte sind auf kika.de und in der KiKA-App abrufbar. Untertitel sind verfügbar.

Die Dokumentations-Reihen "Schau in meine Welt!" und "stark!" begleiten Kinder aus aller Welt, die unterschiedlichste Geschichten erzählen und zeigen, wie sie ihre Träume verwirklichen. Sie sind eine Einladung von Kindern für Kinder, unterschiedliche Lebenswelten kennenzulernen.

Premiere: "stark!: Mina - Mein Lied für 'Dein Song'" (ZDF), am 7. September 2025

Mit ihrem selbst komponierten Popsong tritt die zwölfjährige Mina im Casting von "Dein Song" an. Im Songwriting Camp und mit ihrer Promi Patin Aisha Vibes feilt sie an ihrem Lied. Wie erlebt Mina die Jury-Entscheidungen, das Publikum und die Live-Show? Verantwortliche Redakteurin beim ZDF ist Carina Schulz.

"Schau in meine Welt!: Heavy Metal Dreams - Der erste eigene Song" (hr), am 7. September 2025

Mit zwölf Jahren spielt Max gemeinsam mit einem Freund bereits in der Rockband "ABSCORE". Bei ihren Konzerten performen sie Cover-Songs, träumen aber davon, ihre Fans bald mit ihrem ersten eigenen Song zu begeistern. Redaktionelle Verantwortung für diese Folge übernimmt Tanja Nadig (hr). Aktuell ist der Beitrag für den ECFA-Award nominiert.

Premiere: "stark!: Calum - Unser Band Wettbewerb" (ZDF), am 14. September 2025

Der zwölfjährige Calum aus Glasgow will mit seiner Band ins Finale des Musik-Wettbewerbs "Battle of the Bands". Die Jungs singen auf Gälisch, Calums zweiter Muttersprache. Gleichzeitig will er im Einzelwettbewerb antreten - und gerät damit unter Zeitdruck. Redaktionelle Verantwortung für die Folge liegt bei Carina Schulz (ZDF).

Premiere: "Schau in meine Welt!: Matsirt - Rap ist mehr als Musik" (rbb), am 14. September 2025

Rap ist für Tristan nicht nur eine Musikrichtung, sondern auch Ausdruck, Haltung und Identität. Mit sechs Jahren begann er, erste Rap-Texte zu schreiben. Heute, mit 16, ist er Teil der Berliner HipHop-Szene und Mitglied der "Berlin Hiphop Akademie". Als "Matsirt" schreibt er Texte und produziert Beats. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Anke Pelzer (rbb).

Premiere: "Schau in meine Welt!: Roy singt Schlager" (hr), am 21. September 2025

Roy ist elf Jahre alt und hört am liebsten Popmusik. Bekannt ist er jedoch dafür, Schlager zu singen - genau wie sein Vater. Mit drei Jahren stand er das erste Mal mit ihm auf der Bühne und ist seitdem aus der Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken. Tanja Nadig verantwortet die Redaktion für den hr.

Premiere: "stark!: Stavroula - Mein Song soll Leben retten" (ZDF), am 28. September 2025

Die elfjährige Stavroula aus Zypern hat einen Song für Sicherheit im Straßenverkehr geschrieben. An ihrem siebten Geburtstag wurde ihr Vater bei einem Autounfall schwer verletzt. Jetzt kämpft sie mit ihrer Musik gegen Raserei und Alkohol am Steuer. Verantwortliche Redakteurin ist Carina Schulz (ZDF).

"Schau in meine Welt!: Mit HipHop auf die große Bühne" (Radio Bremen), am 28. September 2025

Nesia und Davina aus Bremen sind die Sängerinnen der Girl Band "Young Diamondz". Zusammen mit den anderen Bandmitgliedern überlegen sie sich Melodien, basteln passende Beats, produzieren Musikvideos und nehmen ihre Songs im Tonstudio auf. Schließlich darf die Gruppe bei einem Festival auf einer Open-Air-Bühne auftreten. Die Redaktion hat Michaela Herold (Radio Bremen).

"Schau in meine Welt!: Lucie - Ein Chanson für 'Magisches Frankreich'" (SWR), am 5. Oktober 2025

Wenn sich die 15-jährige Lucie aus der Nähe von Paris an ihr Klavier setzt und beginnt, französische Chansons zu singen, ist Gänsehaut garantiert. Auch das deutsche Fernsehen ist auf Lucie aufmerksam geworden. Sie soll nun den Titelsong für eine vierteilige ARD-Doku-Serie über die Natur Frankreichs singen. Verantwortliche Redakteurin beim SWR ist Claudia Schwab.

