Preisgekrönter Spielfilm "Prinzen der Wüste" ab 7. September 2025

Bewegendes Abenteuer über Freundschaft und Loyalität

Mitten in der flimmernden Hitze der Wüste beginnt die berührende Geschichte des marokkanischen Nomadenjungen Zodi und einem Dromedar-Fohlen. In "Prinzen der Wüste" (WDR) begeben sich die beiden auf eine abenteuerliche Reise. Der französische Realfilm feiert am 7. September 2025 auf kika.de und in der KiKA-App Premiere und ist am 21. September 2025, 13:30 Uhr bei KiKA im TV zu sehen. Untertitel sind verfügbar.

"Prinzen der Wüste" richtet sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren und gewann beim Schlingel-Festival 2023 die Auszeichnung der Kinderjury. Der Familienfilm ist eine Produktion von Vertigo Productions, SND und M6 Films. Verantwortlicher Redakteur beim WDR ist Jens Opatz.

Zum Inhalt: Der zwölfjährige Nomadenjunge Zodi (Yassir Drief) findet in der Wüste das verwaiste Dromedar-Fohlen Téhu. Die beiden freunden sich schnell an und Zodi erkennt, dass Téhu ein besonderes Talent besitzt - er kann außergewöhnlich schnell rennen. Als Zodis Stamm in finanzielle Not gerät, beschließt er, Téhu beim größten Dromedar-Rennen der Welt in Abu Dhabi anzumelden. Das Preisgeld könnte seinen Stamm retten, gäbe es da nicht den betrügerischen Händler Tarek (Youssef Hajdi), der das Dromedar um jeden Preis haben will. Zodi begibt sich mit Téhu auf eine abenteuerliche Reise voller Herausforderungen.

