Hohe Rendite und schnelle Tilgung: Wo sich Immobilieninvestments 2024 in Frankfurt noch wirklich lohnen

Steigende Preise, unsichere Märkte und sinkende Zinsen - viele Anleger fragen sich, ob es sich jetzt noch lohnt, in Immobilien zu investieren. Gerade in Frankfurt, wo der Immobilienmarkt aktuell von starken Schwankungen geprägt ist, ist die Unsicherheit groß. Die Preise für Eigentumswohnungen und Häuser sind in vielen Stadtteilen deutlich gesunken, was Investoren neue Chancen eröffnet. Doch lohnt sich der Einstieg jetzt wirklich?

Die sinkenden Zinsen ermöglichen eine schnelle Tilgung, und wer die richtigen Stadtteile im Blick hat, kann sich attraktive Renditen sichern. Investoren müssen den Markt genau kennen, um zu wissen, in welchen Vierteln sich Investitionen langfristig lohnen. Nachfolgend erfahren Sie, wo sich Immobilieninvestments 2024 in Frankfurt noch wirklich lohnen.

Ein unterschätztes Stadtviertel: Frankfurt Bockenheim

Auf dem Immobilienmarkt sind aktuell große Unterschiede beim Wert der Objekte zu beobachten; während Luxusimmobilien kaum Preisrückgänge verzeichneten, mussten insbesondere sanierungsbedürftige Objekte deutliche Wertminderungen hinnehmen. Ob eine Investition langfristig die erhoffte Rendite bringt, hängt daher stärker denn je davon ab, in welchem Stadtteil die Immobilie liegt und wie sich dieser in den kommenden Jahren entwickeln wird. Bockenheim ist ein Viertel in Frankfurt, das für Investoren momentan großes Potenzial bietet.

Bockenheim grenzt fußläufig an das Westend und weist eine vergleichbar gute Infrastruktur auf - besonders hervorzuheben sind die überdurchschnittliche Verkehrsanbindung mit Zusteigemöglichkeiten in die U-Bahn, die S-Bahn, den Bus oder die Straßenbahn, sowie die Verfügbarkeit sämtlicher Geschäfte des täglichen Bedarfs und der Universität. Doch trotz dieser Ausgangslage sind die Immobilienpreise in Bockenheim noch deutlich günstiger als im Westend oder im Bankenviertel. Das macht es zu einem attraktiven Viertel für Investitionen.

Immobilien mit besonders hohem Potenzial

Doch nicht nur das Stadtviertel wirkt sich auf eine Immobilieninvestition aus, auch das Objekt selbst entscheidet über die Höhe des Gewinns. Eine besonders große Spannweite bieten dabei derzeit sanierungsbedürftige Immobilien - vorausgesetzt, Käufer verfügen über ein entsprechendes Netzwerk an Handwerkern, die Modernisierungsmaßnahmen zu attraktiven Preisen durchführen.

Dies mag zunächst paradox erscheinen, denn gerade der hohe Sanierungsbedarf mancher Immobilien lässt einige Investoren vor dem Kauf dieser Objekte zurückschrecken. Doch gemeinsam mit dem richtigen Makler oder Partner, der über ein kompetentes Netzwerk an Sanierungsfirmen verfügt, bieten solche Immobilien enormes Potenzial. Insbesondere der steuerfreie Weiterverkauf nach zehn Jahren beschert Investoren dabei große Gewinne.

Fazit: So wird die Immobilieninvestition zum Erfolg

Der Immobilienmarkt bietet derzeit viele Chancen - Investoren müssen sich nur trauen, diese auch zu ergreifen. Oft sind Preisnachlässe bis zu 20 Prozent möglich, weil die Verkäufer aktuell unter hohem Druck stehen. Darüber hinaus sollten Investoren nicht vergessen, dass viele Immobilienbesitzer ihre Häuser bereits vor 20 Jahren zu einem deutlich günstigeren Preis erworben haben. Selbst wenn sie sich also aktuell auf einen Handel einlassen und ihr Objekt günstiger als gelistet verkaufen, machen sie dennoch immer noch enorme Gewinne. Als Immobilieninvestor sollte man sich deshalb stets vor Augen halten, dass die Verkaufsbereitschaft bei vielen Hausbesitzern derzeit so groß wie lange nicht ist.

