Vasco Translator E1 als Best of the Best ausgezeichnet

Neuer Übersetzungskopfhörer von Vasco gewinnt Red Dot Design Award

Köln (ots)

Vasco Electronics ist mit einem der renommiertesten Design-Preise der Welt ausgezeichnet worden. Das neueste Produkt des Unternehmens, der Vasco Translator E1 Übersetzungskopfhörer, erhält den Red Dot Award 2025, zusammen mit der höchsten Auszeichnung des Wettbewerbs - Red Dot: Best of the Best.

Vasco Translator E1 sind KI-getriebene Echtzeit-Übersetzer fürs Ohr, die besonders natürliche Gespräche in fremden Sprachen ermöglichen. Die smarten kleinen Ohrhörer sitzen bequem und hygienisch außen am Ohr. Sie sorgen für mühelose Unterhaltungen in 51 Sprachen - ohne Blick auf ein Display und ohne ein Gerät in den Händen. So bleiben die Hände frei und der Blick beim Gesprächspartner, während sich die Ohrhörer im Hintergrund um die präzise Übersetzung kümmern.

Mit diesem innovativen Konzept konnte Vasco nun auch beim Red Dot Design Award überzeugen. Der renommierte Preis wird an Produkte vergeben, die neue Maßstäbe im Design setzen und fortschrittliche Technologie und gelungene Gestaltung vereinen. Mit 99 von 100 Punkten wurde Vasco Translator E1 nicht nur als Sieger in der Kategorie Kommunikationstechnik gekürt, sondern auch als "Best of the Best" ausgezeichnet - ein Qualitätssiegel, das die Jury nur an die besten Produkte vergibt.

"Vasco Translator E1 ist unser erster Übersetzer im Kopfhörer-Format. Unser Ziel war es, fortschrittliche Übersetzungstechnologie mit hohem Tragekomfort und Alltagstauglichkeit zu verbinden. Wir wollten eine reine On-Ear-Konstruktion entwickeln, die sowohl hygienisch als auch ergonomisch ist und mit elegantem Design überzeugt. Die Auszeichnung mit dem Red Dot Award Best of the Best ist eine große Ehre und zeigt, dass es uns gelungen ist, diese Produktvision umzusetzen", sagt Tomasz Stomski, Chief Product Officer bei Vasco Electronics.

Der Red Dot Design Award ist eine der begehrtesten Auszeichnungen in der Welt des Industriedesigns und wird oft als "Oscar des Designs" bezeichnet. Der Wettbewerb wird seit 1955 vom Design Zentrum Nordrhein-Westfalen in Essen organisiert. Eine internationale Jury aus mehr als 40 Designexperten bewertet die Einreichungen aus aller Welt nach den Kriterien Innovation, Funktionalität, Ergonomie, Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit der Produkte. Die offizielle Preisverleihung zum Red Dot Award: Product Design 2025 findet am 8. Juli in Essen statt.

Für Vasco Electronics ist dies bereits die dritte Red Dot-Auszeichnung. Zuvor waren schon die Übersetzer-Modelle Vasco Translator M3 (2021) und Vasco Translator V4 (2022) mit dem renommierten Preis geehrt worden. Damit unterstreicht das Unternehmen jetzt ein weiteres Mal seine führende Position als Hersteller hochwertiger elektronischer Übersetzungslösungen.

Vasco produziert seine neuen Übersetzer fürs Ohr unter höchsten EU-Qualitätsstandards in Krakau. Über den deutschen Vasco Online-Shop ist Vasco Translator E1 seit kurzem auch in Österreich und der Schweiz erhältlich.

