VeriPark

VeriPark erhält den Microsoft Business Applications 2024/2025 Inner Circle Award und wird Mitglied im Partner Advisory Council

London (ots/PRNewswire)

VeriPark, ein Microsoft Solutions Partner in der Finanzdienstleistungsbranche, wurde für den Business Applications 2024–2025 Microsoft Inner Circle und den Microsoft Financial Services Partner Advisory Council ausgewählt.

Die Teilnahme am Inner Circle basiert auf Vertriebserfolgen, die VeriPark in die Spitzengruppe des globalen Partnernetzwerks von Microsoft Business Applications bringen. Die Mitglieder des Inner Circle sind dafür bekannt, dass sie durch die Bereitstellung innovativer Lösungen, die Unternehmen zu Höchstleistungen verhelfen, Spitzenleistungen erbringen.

Özkan Erener, Geschäftsführer von VeriPark: „Wir fühlen uns geehrt, erneut von Microsoft für unser Engagement bei der Förderung der digitalen Transformation für unsere Kunden ausgezeichnet zu werden. Die enge Partnerschaft mit Microsoft ermöglicht es uns, die neuesten Technologien zu nutzen, um die Finanzdienstleistungsbranche zu revolutionieren. Diese Anerkennung unterstreicht den Erfolg unserer kooperativen Strategie und Umsetzung."

VeriPark wurde 2011 in den Inner Circle von Microsoft aufgenommen und bietet seitdem innovative Lösungen an, die Finanzinstituten einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Durch die Nutzung der Microsoft-Plattform kann VeriPark seinen Kunden weiterhin unvergleichliche Dienstleistungen und Lösungen anbieten.

„Partner, die den Inner Circle erreichen, zeigen einen außergewöhnlichen Einfluss, indem sie Kunden helfen, ihre KI und digitale Transformation mit Dynamics 365 und Power Platform zu beschleunigen", sagte Peter Jensen, Leiter der Microsoft-Strategie für Geschäftspartneranwendungen. „Partner des Microsoft AI Cloud Partnerprogramms, die die Auszeichnung ,Business Application Inner Circle' erhalten, zeichnen sich durch ihr tiefes KI-, Cloud- und Branchenwissen aus."

Darüber hinaus unterstreicht die Auswahl von VeriPark für den Financial Services Partner Advisory Council die Rolle des Unternehmens bei der Gestaltung von Microsofts Finanzdienstleistungsstrategien und Produkt-Roadmaps. Als PAC-Mitglied wird VeriPark Feedback zu den Finanzdienstleistungslösungen von Microsoft geben und frühzeitig Einblicke in zukünftige Roadmaps erhalten.

Informationen zu VeriPark

VeriPark ist ein globaler Lösungsanbieter, der es Finanzinstituten ermöglicht, digitale Marktführer zu werden, indem er das Kundenerlebnis in den Mittelpunkt der digitalen Transformation stellt. Die Intelligent Customer Experience Suite von VeriPark liefert erstklassige Kundenerlebnisse auf digitalen und unterstützten Kanälen.

Mit seinen Hauptniederlassungen in Großbritannien, Europa, Nordamerika, Asien, Afrika und dem Nahen Osten unterstützt VeriPark Finanzinstitute dabei, ihre Kundenakquise, Kundenbindung und Cross-Selling-Möglichkeiten zu verbessern. Ihre bewährten, sicheren und skalierbaren Lösungen decken die Bereiche Customer Engagement, Omni-Channel Delivery, Branch Automation und Loan Origination ab. VeriPark arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um innovative Technologiestrategien und Lösungen zu entwickeln, die sich täglich auf Millionen von Menschen auswirken und das Versprechen der digitalen Transformation zum Leben erwecken.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2447880/VeriPark_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/veripark-erhalt-den-microsoft-business-applications-20242025-inner-circle-award-und-wird-mitglied-im-partner-advisory-council-302254067.html

Original-Content von: VeriPark, übermittelt durch news aktuell