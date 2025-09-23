&ENSA realisiert die energetische Sanierung von Wohngebäuden: "Der Bedarf ist riesig"

&ENSA GmbH

Laut jüngstem Klimaschutzbericht der Bundesregierung verfehlte der Gebäudesektor erneut seine Emissionsreduktionsziele. Der zuständige Expertenrat für Klimafragen merkte kritisch die "unzureichenden Transformationsfortschritte" an. "Dabei ist der Bedarf in der Wohnungswirtschaft riesig", sagt Andreas Michels, der seit 23 Jahren ein Architekturbüro, &MICA, mit rund 100 Mitarbeitenden führt. In diesem Jahr zog der Architekt und Immobilienökonom die logische Konsequenz. Er gründete ein zweites Unternehmen, &ENSA, das sich ausschließlich um eins kümmert: um die dringend notwendige Sanierung von Mehrfamilienhäusern, Wohnanlagen und ganzen Immobilienportfolios.

Die deutsche Wohnungswirtschaft steht aktuell vor ihrer größten Herausforderung: der Dekarbonisierung ihres Gebäudebestands. "Ein Großteil der Immobilien - vor allem in West- und Norddeutschland - rangiert in unzureichenden Energieeffizienzklassen", erklärt Andreas Michels. Um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, wäre eine jährliche Sanierungsrate von zwei bis vier Prozent notwendig. Aktuell liegt sie aber nur bei rund einem Prozent. Warum? "Nur wenige Dienstleister sind in der Lage, mehrgeschossige Wohngebäude prozessseriell zu sanieren", stellt der Firmengründer fest. "Es geht ja nicht nur darum, einen Gebäudekomplex mit Hunderten Mietwohnungen zu analysieren, zu digitalisieren und zu beplanen - es geht darum, wirklich zu bauen."

Deshalb stellte der Immobilienökonom ein 20-köpfiges Team aus Bauleitern, Energieeffizienz-Experten, Architekten und erfahrenen Ingenieuren der Technischen Gebäudeausrüstung zusammen - und gründete &ENSA. Das Berliner Unternehmen, das einen zweiten Standort in Köln unterhält, fokussiert sich auf mehrgeschossige Wohnimmobilien. Denn allein die nicht-industriellen Gebäude sind, nach Zahlen des Umweltbundesamtes, mit rund 15 Prozent an den deutschen Gesamtemissionen beteiligt.

Zum &ENSA-Kundenkreis zählen bereits namhafte Immobilienunternehmen wie Empira, Dawonia, Dereco oder Sparkasse S-Immobilienpartner. Sie wünschen sich nicht nur Energieberatung, sondern ein ausgereiftes Gesamtkonzept, das sämtliche Generalplanerleistungen umfasst und alle notwendigen Maßnahmen "schlüsselfertig" umsetzt: von der Wärmepumpe im Keller über die neuen Fenster in der Fassade bis zur PV-Anlage auf dem Dach. "&ENSA realisiert die energetische Sanierung von Wohngebäuden", fasst Michels zusammen, "komplett aus einer Hand."

