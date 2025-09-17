PRESSEPORTAL Presseportal Logo

D-A-CH-Gesellschaft für Wasserstoff

5. D-A-CH-Wasserstoffsymposium am 25.9. an der HTL Wiener Neustadt

Wiener Neustadt (ots)

„Bausteine der Energie-Resilienz: Wasserstoff und Speichertechnologien für eine nachhaltige Zukunft“

Am 25. September 2025 findet an der HTL Wiener Neustadt das 5. D-A-CH-Wasserstoffsymposium statt – eine zentrale Plattform für Experten, Unternehmen und Forscher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Symposium bietet ein hochkarätiges Programm mit Fokus auf innovative Wasserstoffprojekte, Energiespeicherlösungen und ganzheitliche Konzepte für die Energiewende. Teil des Programms ist auch ein Fortschrittsbericht von “H2-Smaragd”, dem größten privat finanzierten Wasserstoffprojekt in Österreich.

Die Veranstaltung ist kostenlos und wird sowohl vor Ort als auch online über MS-Teams übertragen.

Programm und Anmeldung unter

Nächstes H2-Symposium in Wr. Neustadt ;> ;> safe the date! – D-A-CH-GWA

Pressekontakt:

D-A-CH-Gesellschaft für Wasserstoff
Prof. DI Gerald Stickler
Telefon: 06765134568
E-Mail: gerald.stickler@dachgwa.eu

Original-Content von: D-A-CH-Gesellschaft für Wasserstoff, übermittelt durch news aktuell

