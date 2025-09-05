Narwal Trading (Hong Kong) Co., Ltd

Narwal live auf der IFA 2025: Neues Wischroboter-Flaggschiff und Erweiterung des Ökosystems

Narwal präsentiert auf der IFA 2025 in Berlin seine bisher umfassendste Produktshow rund um die mühelose Bodenreinigung - mit Live-Demos des neuen Flaggschiffs Narwal Flow und mehreren Neuheiten, die das Ökosystem erweitern. Besucher erleben vor Ort, wie Narwal Bodenreinigung neu definiert.

IFA-Schwerpunkte auf einen Blick

Im Mittelpunkt steht der Narwal Flow mit seinem neuartigen, schienenbasierten Walzen-Wischsystem und kontinuierlicher Frischwasserzirkulation. Ergänzend zeigt Narwal drei weitere Geräte für unterschiedliche Einsatzszenarien: den Freo Z10 Pro als Premium-Saug- und Wischroboter, den Freo X10 Pro als besonders flaches, alltagstaugliches Modell sowie die V40 Station, ein kabelloser Stabstaubsauger mit automatischer Entleerung. Abgerundet wird die Präsentation durch den Nass- und Trockensauger S30 Pro und einen Ausblick auf frühe Prototypen.

Neues Flaggschiff: Narwal Flow mit FlowWash

Der Narwal Flow kommt mit einer völlig neuen Wischtechnologie: Eine auf Schienen gelagerte Walze schrubbt kontinuierlich über den Boden, während der im Roboter integrierte Wassertank sie mit Frischwasser versorgt. Auf der IFA in Berlin demonstriert Narwal die drei Flow-Bausteine im Zusammenspiel: Hinter FlowWash verbirgt sich die ausfahrbare Moppwalze, die den Boden mit 45 °C warmem Wasser verteilt über 16 Düsen wischt. Vacuuming Flow bezieht sich auf die starken 22.000 Pa Saugkraft und den CarpetFocus(TM) mit adaptiver Druckplatte für noch tiefere Teppichreinigung. Intelligent Flow fasst NarMind(TM) Pro mit Dual-RGB-Kameras, die 3D-Tiefenkartierung, sowie die hohe Rechenleistung zusammen. Messebesucher sehen außerdem, wie der 95 mm flache Roboter unter Möbeln navigiert und bis zu 4 cm hohe Hindernisse überwindet. Die Multifunktions-Dockingstation demonstriert das automatische Staub-Entleeren sowie das Waschen und Trocknen des Mopps.

Freo Z10 Pro: Premium-Leistung mit KI

Als leistungsstarke Ergänzung zeigt Narwal den Freo Z10 Pro. Er kombiniert 18.500 Pa Saugleistung und CarpetFocus für Teppich-Tiefenreinigung mit einem dreieckigen Mopp-Paar (12 N Abwärtsdruck und 180 U/min) samt EdgeReach für präzise Kantensäuberung. Die KI-gestützte Dirtsense-Fleckenerkennung passt die Reinigung automatisiert an; die Objekterkennung identifiziert über 100 Gegenstände. Hygiene-Highlights sind die Heißwasserreinigung der Mopps und ein 2,5-Liter fassender Staubbeutel.

Freo X10 Pro: Schlank, smart, alltagstauglich

Der Freo X10 Pro richtet sich an Nutzer, die eine flache Bauform (nur 107 mm Höhe) und eine einfache Handhabung im Alltag suchen. Er kommt mit 11.000 Pa Saugleistung, 8 N Mopp-Druck, Laser- und ToF-Navigation sowie verschiedenen Reinigungsmodi. Mit seinem 2,5-Liter-Staubbeutel, Heißluft-Mopptrocknung und antibakteriellen Materialien ist er auf pflegeleichten Dauerbetrieb ausgelegt - ideal für Wohnungen mit vielen Möbeln oder niedrigen Sideboards.

V40 Station: Kabelloser Sauger mit Auto-Entleerung

Mit der V40 Station zeigt Narwal seinen ersten kabellosen Stabstaubsauger. Er kommt mit einer automatischen Entleerungsstation, die wenig Wartung und ein einfaches Handling verspricht. Mit bis zu 120 Minuten Laufzeit, 220 AW Saugleistung und intelligenter Stauberkennung bietet er wahre Highlights für alle, die auch mal selbst zum Staubsauger greifen wollen. Zwei H13-HEPA-Filter sorgen zudem für eine hygienische Umgebungsluft. Dank mehreren Aufsätzen ist der Narwal V40 Station für viele Einsatzszenarien geeignet.

S30 Pro Nass- & Trockensauger: Kraft und Komfort

Der S30 Pro demonstriert 20.000 Pa Saugkraft und 20 N Anpressdruck für gründliches Nass- und Trockensaugen - ausgelegt für größere Haushalte. Narwal-Air-Tech reduziert den Kraftaufwand spürbar, während AI DirtSense - bekannt aus den Saugrobotern - die Leistung dem Verschmutzungsgrad anpasst. Dank dem Tangle-Free-System verwickeln sich keine Haare in der Walze. Ein mehrstufiges Selbstreinigungssystem mit Schnelltrocknung sorgt für maximale Hygiene nach dem Reinigungsvorgang.

Narwal auf der IFA 2025: Blick in die Zukunft

Von Flaggschiff-Saugrobotern bis hin zu händisch bedienten Reinigungshelfern - die Vision von Narwal ist klar erkennbar: Tiefenreinigung in verschiedenen Szenarien, mühelos, intelligent und als selbstverständlicher Bestandteil des Alltags.

Erleben Sie die gesamte Narwal-Produktpalette auf der IFA in Halle 9, Stand 11 vom 05. bis 09. September. Entdecken Sie die neuesten Innovationen, darunter etwa einen kabellosen Matratzenreiniger sowie einen Nass-Trockensauger der nächsten Generation.

Preise & Verfügbarkeit

Einige der Produkte sind ab sofort über Amazon und die offizielle Narwal-Website zu reduzierten Preisen erhältlich.

Die Modelle Freo Z10 Pro, V40 Station und S30 Pro folgen in Kürze. Die Verfügbarkeit variiert je nach Markt, aktuelle Infos finden sich auf der Narwal-Website und bei Social-Media.

Über Narwal

Narwal zählt zu den Top-5 Saugroboter-Marken weltweit und hat über 4 Millionen Kunden in 30 Ländern. Das Unternehmen entwickelt Lösungen, die Nutzerbedürfnisse in den Mittelpunkt stellen - mit Innovationen wie selbstreinigendem Wischmopp, AI DirtSense und Zero-Tangle.

