WorkGenius übernimmt Futurepath vollständig - Ausbau des Zugangs zu hochqualifizierten Tech-Talenten im Bereich E-Mobilität und Automotive-Software

Hamburg, Deutschland und New York (ots/PRNewswire)

WorkGenius, die KI-gestützte Plattform für den Einsatz von Freelance- und Contract-Talenten, hat die verbleibenden 49 Prozent der Anteile an der Futurepath GmbH von CARIAD SE übernommen. CARIAD ist die Automotive-Softwaretochter des Volkswagen Konzerns. Bereits seit der Übernahme von Expertlead im August 2023 hält WorkGenius 51 Prozent an Futurepath.

Mit der nun vollständigen Integration bündelt WorkGenius die Stärken von Futurepath und erweitert sein globales Angebot – zum Vorteil von Unternehmen und Talenten gleichermaßen.

Strategische Vorteile der Übernahme

Direkter Zugang zu Tech-Spezialist:innen Unternehmen profitieren von einem Talentpool mit über 12.500 hochqualifizierten Fachkräften, darunter Ingenieur:innen, Softwareentwickler:innen und weitere STEM-Expert:innen.

Unternehmen profitieren von einem Talentpool mit über 12.500 hochqualifizierten Fachkräften, darunter Ingenieur:innen, Softwareentwickler:innen und weitere STEM-Expert:innen. Branchenexpertise für Automotive und E-Mobilität Die Erfahrung von Futurepath in den Bereichen Automotive-Software, E-Mobilität, Car Operating Systems und Engineering wird künftig Kunden in Europa und den USA zur Verfügung stehen.

Die Erfahrung von Futurepath in den Bereichen Automotive-Software, E-Mobilität, Car Operating Systems und Engineering wird künftig Kunden in Europa und den USA zur Verfügung stehen. KI-gestütztes Matching Anonymisierte Matching-Daten von Futurepath fließen in die Weiterentwicklung der WorkGenius-Technologie ein und ermöglichen präzisere Besetzungen bei Freelance- und Contract-Rollen.

Partnerschaft mit CARIAD und Volkswagen bleibt bestehen

Futurepath wird weiterhin als eigenständige Marke geführt und bleibt strategischer Partner von CARIAD SE und Volkswagen. Mit Unterstützung der WorkGenius-Technologie kann Futurepath sein Serviceangebot weiter ausbauen und bleibt dabei klar auf Automotive-Software, E-Mobilität, Softwareentwicklung und Engineering spezialisiert.

Ein Gewinn für alle Beteiligten

Volkswagen profitiert von präziserem Talent-Matching für hochspezialisierte Rollen.

profitiert von präziserem Talent-Matching für hochspezialisierte Rollen. WorkGenius-Kunden erhalten Zugang zu einem stark nachgefragten Talentpool in Wachstumsbranchen wie E-Mobilität und Automotive-Software.

erhalten Zugang zu einem stark nachgefragten Talentpool in Wachstumsbranchen wie E-Mobilität und Automotive-Software. Futurepath- und WorkGenius-Teams bündeln ihre Kräfte, um den wachsenden Markt für flexible Expert:innen in Deutschland und den USA zu bedienen.

Stimmen zur Übernahme

Marlon Rosenzweig, CEO & Co-Founder von WorkGenius:

"This acquisition is a natural next step. Futurepath's unmatched expertise in sourcing highly technical talent combined with WorkGenius' AI technology will create even greater value for clients in Germany, the U.S., and beyond. It's a win for Volkswagen, a win for our clients, and a win for our teams."

Über Futurepath

Futurepath GmbH vernetzt hochqualifizierte Freelancer:innen und Contract-Talente mit führenden Unternehmen aus der Automotive- und Tech-Branche. Als Joint Venture mit CARIAD SE gegründet, liegt der Fokus auf E-Mobilität, Automotive-Software, Car OS, Softwareentwicklung und Engineering.

www.futurepath.io

Über WorkGenius

WorkGenius ist eine führende KI-gestützte Plattform für den Einsatz und die Steuerung von Freelance-Talenten. Das Angebot umfasst Sourcing, Compliance, Bezahlung und Workforce-Management aus einer Hand. Durch die Kombination von proprietärer Matching-Technologie und globalem Talentpool ermöglicht WorkGenius Unternehmen, Projekte schneller und kosteneffizienter umzusetzen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und ist in den USA sowie Europa aktiv.

www.workgenius.com

