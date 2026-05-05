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Experts Duo von Aiper: 24/7 Poolpflege mit kognitiver KI für weniger Wartungsaufwand

Intelligentes, solarbetriebenes Reinigungsökosystem für dauerhaft saubere Pools bei minimalem Aufwand

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Berlin (ots)

Aiper, die Nr. 1 Marke für intelligente Roboter-Poolreiniger[1] und Vorreiter im Bereich smarter Gartenlösungen, stellt "Experts Duo" vor, ein intelligentes Zwei-Roboter-System für eine mühelose, professionelle Poolpflege mit minimalem Aufwand. Durch die Kombination des kognitiv KI-gestützten Scuba V3 mit dem solarbetriebenen Pool-Skimmer EcoSurfer S2 bietet das Aiper Experts Duo eine vollständige Poolabdeckung von oben bis unten. Gemeinsam bilden die beiden Roboter ein nahtloses System, das für klares Wasser und schmutzfreie Oberflächen bei minimalem Wartungsaufwand sorgt - für ein rund um die Uhr sorgenfreies Reinigungserlebnis.

"Einen Pool zu besitzen, sollte nicht für zusätzliche Mühe bei der Reinigung sorgen", sagt Richard Wang, Gründer und CEO von Aiper. "Das Aiper Experts Duo vereint zwei spezialisierte Roboter, die ihre jeweiligen Stärken durch kognitive KI und Solartechnologie ausspielen, und ermöglicht eine kontinuierliche, intelligente Reinigung, ohne dass ständige Kontrolle notwendig ist."

Rund um die Uhr sorgenfreies Reinigungserlebnis mit energieeffizientem Betrieb

Das Aiper Experts Duo ist für Pools jeder Größe ausgelegt und ermöglicht eine kontinuierliche, automatische Pflege rund um die Uhr. Poolbesitzer:innen können so ihren Pool genießen, ohne sich ständig um die Reinigung kümmern zu müssen. Gemeinsam sorgen Scuba V3 und EcoSurfer S2 für ein nahtloses Reinigungssystem, das dauerhaft klares Wasser bei minimalem Eingreifen gewährleistet.

Dank des Cognitive AI Navium(TM) Modus analysiert der Scuba V3 Poolgröße, Form, Reinigungshistorie und sogar Wetterbedingungen, um Reinigungsrouten, Frequenz und Intensität automatisch zu optimieren. Der EcoSurfer S2 überzeugt mit verbesserter Solarpanel-Technologie für längere Laufzeiten bei gleichzeitig reduziertem Bedarf an manuellem Aufladen. Mithilfe der SolarSeeker(TM)-Technologie folgt der EcoSurfer S2 bei sinkendem Akkustand dem Sonnenverlauf und lädt sich selbstständig auf, um eine konstante Oberflächenreinigung über den gesamten Tag hinweg sicherzustellen. Gemeinsam steigert das Aiper Experts Duo die Effizienz, spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Produkte.

Reinigung auf Expertenniveau - von der Oberfläche bis zum Boden

Neben maximalem Komfort liefert Aipers Experts Duo eine professionelle Reinigungsleistung mit echter 360°-Abdeckung von oben bis unten: Durch die klare Aufgabenverteilung reinigen Scuba V3 und EcoSurfer S2 gezielt Boden, Wände, Wasserlinie und Oberfläche für ein rundum sauberes Ergebnis.

Der Scuba V3 übernimmt die intensive Reinigung unter Wasser. Mit AI Patrol Cleaning erkennt und beseitigt er Verschmutzungen in Echtzeit und passt seine Route dynamisch an, um schneller und effizienter zu reinigen. Die Adaptive VisionPath(TM)-Navigation nutzt KI-gestützte visuelle Erkennung, um die Navigation zu optimieren und gleichzeitig die Inbetriebnahme zu vereinfachen und sorgt für eine besonders gründliche Reinigung unter der Wasseroberfläche.

Parallel dazu kümmert sich der EcoSurfer S2 um die Oberflächenreinigung und entfernt Blätter, Insekten, Pollen und schwimmende Partikel, bevor sie absinken. Das branchenweit erste DebrisGuard(TM)-Design mit auslaufsicherer Barriere verhindert, dass Schmutz zurück in den Pool gelangt und sorgt für eine zuverlässige, unterbrechungsfreie Oberflächenreinigung als ideale Ergänzung zur Tiefenreinigung.

Darüber hinaus verfügt der EcoSurfer S2 über ein integriertes, verstellbares Fach für Chlortabletten, das während der Reinigung für eine gleichmäßige Verteilung sorgt und so die Wasserqualität mit minimalem manuellem Aufwand stabil hält. Gemeinsam ermöglicht das Duo einen nachhaltigeren und energieeffizienteren Ansatz für die tägliche Poolpflege.

Durch die Kombination aus intelligenter Automatisierung und energieeffizientem Design bietet das Aiper Experts Duo eine vollständige Reinigungsabdeckung und ein rundum sorgenfreies Poolerlebnis über die gesamte Saison hinweg.

Für zuverlässige Performance im Alltag entwickelt

Das Aiper Experts Duo besteht aus langlebigen Materialien, die für den langfristigen Einsatz im Außenbereich - inklusive Sonne, Wasser und täglicher Nutzung - konzipiert sind. Durch die Aufteilung der Aufgaben auf zwei spezialisierte Geräte wird der Verschleiß reduziert und die Langlebigkeit erhöht. Das Ergebnis ist ein intelligentes, zuverlässiges System, das Pools sauber hält und mehr Zeit für entspannte Wochenenden schafft.

Das Aiper Experts Duo ist ab sofort zu einer UVP von 1.398 EUR auf Aiper.com und Amazon erhältlich. Im Zeitraum vom 15. bis zum 28. Mai 2026 liegt der Einführungspreis für die Kombination aus EcoSurfer S2 und Scuba V3 bei 1.298 EUR.

Weitere Informationen über Aiper finden Sie unter Aiper.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok und X.

[1] Euromonitor International Co. Ltd., bezogen auf das weltweite Hersteller-Verkaufsvolumen (Stück) im Jahr 2025. Intelligente Roboter-Poolreiniger sind definiert als intelligente Serviceroboter, die mechanische, elektronische, Software-Algorithmus- und Sensortechnologien integrieren. Sie führen autonom oder mit minimalem menschlichem Eingriff Poolreinigungs- und Wartungsaufgaben durch und verfügen in der Regel über intelligente Navigation, Wegplanung und mehrere Reinigungsmodi. Die Studie wurde im Dezember 2025 abgeschlossen.

Über Aiper

Aiper ist die Nummer 1 unter den Marken für intelligente Roboter-Poolreiniger und führend bei zuverlässigen intelligenten Lösungen für das Smart-Yard-Ökosystem. Von kristallklaren Pools über ausgewogenes Wasser bis hin zu intelligenter Bewässerung vereinfacht das intelligente Ökosystem die Pflege des gesamten Gartens. Aiper genießt das Vertrauen von über 3 Millionen Nutzern und Nutzerinnen weltweit und ist in mehr als 7.000 Geschäften in über 50 Ländern und Regionen erhältlich. Angetrieben von intelligenter Automatisierung, adaptiver KI und nachhaltigem Design bietet Aiper ein wirklich sorgenfreies Erlebnis, damit Anwender und Anwenderinnen mehr Zeit haben, die schönsten Momente des Lebens zu genießen.

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