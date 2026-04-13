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Aiper erweitert den Scuba S1 zum Start der Poolsaison um neue Funktionen

Das bewährte Modell wird noch effizienter und komfortabler in der Nutzung

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Berlin (ots)

Aiper, die Nr. 1 Marke für intelligente Roboter-Poolreiniger, gemessen am Absatzvolumen[1], erweitert zum Start der Poolsaison den Funktionsumfang des Scuba S1. Mit den aktuellen OTA-Updates erhält der Poolreinigungsroboter zusätzliche Funktionen, die die regelmäßige Pflege privater Pools weiter vereinfachen.

Seit seiner Markteinführung im Jahr 2024 hat sich der Scuba S1 mit mehr als 500.000 Nutzerinnen und Nutzern weltweit als bewährtes Modell für die regelmäßige Poolpflege etabliert. Mit den aktuellen Erweiterungen entwickelt Aiper das Gerät gezielt weiter und ergänzt bestehende Funktionen um zusätzliche Möglichkeiten für eine noch komfortablere Reinigung.

Gerade zum Start der Poolsaison ist der Reinigungsaufwand häufig besonders hoch. Nach der Winterpause müssen Verschmutzungen entfernt, erste Reinigungen vorgenommen und Pools wieder für die Nutzung vorbereitet werden. Der Scuba S1 ist darauf ausgelegt, diese Aufgaben im Alltag zuverlässig zu übernehmen und die regelmäßige Poolpflege zu erleichtern.

Neue Funktionen für die regelmäßige Reinigung

Mit den aktuellen OTA-Updates wird der Funktionsumfang des Scuba S1 erweitert. Ein neuer individuell planbarer Wochenrhythmus ermöglicht es, Reinigungen im Voraus festzulegen. Der überarbeitete Eco Mode verlängert die Laufzeit auf bis zu vier Stunden und unterstützt damit eine energieeffiziente Pflege über längere Zeiträume.

Zudem wurde Adaptive Path Planning optimiert, um die Navigation im Pool weiter zu verbessern und Flächen gleichmäßiger abzudecken. Auch die Reinigung flacher Bereiche wurde erweitert, sodass Zonen berücksichtigt werden, die bislang schwerer zugänglich waren. Ergänzt wird das System durch die MicroMesh(TM) Mehrschichtfiltration, die sowohl gröbere Verschmutzungen als auch feinere Partikel aufnehmen kann.

Auf einfache Nutzung im Alltag ausgelegt

Der Scuba S1 lässt sich per Knopfdruck starten und ohne Kabel oder aufwendige Einrichtung einsetzen. Durch sein leichtes Design ist er einfach zu handhaben. Die Steuerung über die App bietet zusätzliche Flexibilität, etwa für die Vorbereitung auf ein Wochenende mit Gästen oder für die kontinuierliche Pflege während der gesamten Saison.

"Der Scuba S1 ist für viele Nutzerinnen und Nutzer ein bewährtes Modell, weil er die Poolpflege im Alltag spürbar vereinfacht", sagt Richard Wang, CEO von Aiper. "Mit den neuen Funktionen entwickeln wir das Produkt gezielt weiter und machen die Reinigung noch komfortabler und zuverlässiger."

Innerhalb des kabellosen Portfolios von Aiper bleibt der Scuba S1 damit eine attraktive Option für die regelmäßige Poolpflege. Die Kombination aus bewährter Reinigungsleistung, durchdachtem Design und neuen Funktionen macht das Modell weiterhin zu einer verlässlichen Wahl für private Pools.

Preise und Verfügbarkeit

Der Aiper Scuba S1 ist im Aiper Online Store und bei Amazon zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 599 EUR erhältlich.

Weitere Informationen über Aiper finden Sie unter Aiper.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok und X.

[1] Euromonitor International Co. Ltd., bezogen auf das weltweite Hersteller-Verkaufsvolumen (Stück) im Jahr 2025. Intelligente Roboter-Poolreiniger sind definiert als intelligente Serviceroboter, die mechanische, elektronische, Software-Algorithmus- und Sensortechnologien integrieren. Sie führen autonom oder mit minimalem menschlichem Eingriff Poolreinigungs- und Wartungsaufgaben durch und verfügen in der Regel über intelligente Navigation, Wegplanung und mehrere Reinigungsmodi. Die Studie wurde im Dezember 2025 abgeschlossen.

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