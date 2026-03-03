Aiper IrriSense 2 startet in Deutschland mit dem Verkauf / Smarte Mehrzonen-Bewässerung mit App und Wettersteuerung, bis zu 40% Wasserersparnis möglich

Aiper

Berlin (ots)

Mit dem Start der Gartensaison steigt bei vielen Haushalten der Bedarf an zuverlässiger und effizienter Bewässerung. Aiper, die Nr. 1 Marke für intelligente Roboter-Poolreiniger gemessen am Absatzvolumen[1] und ein Vorreiter im Bereich intelligenter Garteninnovation bringt ab sofort mit dem Aiper IrriSense 2 ein smartes Bewässerungssystem in den Handel, das präzise Mehrzonen-Steuerung, wetterbasierte Automatisierung und eine schnelle Einrichtung in einem System verbindet. IrriSense 2 ist dabei so konzipiert, dass es ohne unterirdische Hardware, ohne feste Timer-Logik und ohne professionelle Installation auskommt.

Ab sofort können Interessierte den Aiper IrriSense 2 im Aiper Online Store und bei Amazon.de sowie ein paar Wochen später vor Ort in allen Hornbach-Filialen deutschlandweit zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 499,99 EUR erwerben.

Ein System statt klassischer Einzelkomponenten

Im Unterschied zu herkömmlichen Bewässerungslösungen, bei denen Controller, Ventile und mehrere Sprinkler häufig fest installiert und teilweise im Boden verbaut werden, ist der Aiper IrriSense 2 als integriertes 4 in 1 System ausgelegt. Das Produkt vereint die zentrale Steuerung und die Wasserverteilung in einem Gerät und bietet optional eine integrierte Möglichkeit, Dünger auszubringen. Die Einrichtung ist für den Einsatz im Privatgarten entwickelt und gelingt in der Regel in weniger als 15 Minuten ohne Graben, Verkabelung und den Einsatz von Spezialwerkzeug.

Präzise Bewässerung für bis zu zehn Zonen

IrriSense 2 ermöglicht die Einrichtung und Steuerung von bis zu zehn Bewässerungszonen. Über die Aiper App lassen sich Zonen nach Flächenbedarf und Pflanzentypen anlegen, inklusive Bewässerungstiefe, Frequenz und Zeitplänen. So kann jede Zone bedarfsgerecht versorgt werden, ohne unnötiges Überwässern.

Für eine gleichmäßige Abdeckung setzt Aiper auf EvenRain(TM). Die Bewässerung erfolgt auf Flächen bis zu 445 Quadratmetern mit einer gleichmäßigen Verteilung, die sich an natürlichem Niederschlag orientiert. Das reduziert Trockenstellen und kann die Wasseraufnahme im Boden verbessern, während gleichzeitig weniger Wasser ungenutzt abläuft. Eine TÜV-zertifizierte Druckstabilität sorgt für eine konstante Leistung über die gesamte Bewässerungsdauer.

Wetterintelligenz und Sensorik

Herzstück der Automatisierung ist das Weather-Sense(TM) Response System. IrriSense 2 nutzt aktuelle Wetterdaten, um Bewässerungspläne automatisch anzupassen. Bei angekündigtem Regen wird die Bewässerung verschoben, bei Hitzeperioden wird die Bewässerung gezielt nur dort erhöht, wo es erforderlich ist. Zusätzlich erkennt ein integrierter Regensensor unerwarteten Niederschlag und stoppt die Bewässerung automatisch. So sind gegenüber traditionellen Bewässerungssystemen Wassereinsparungen von bis zu 40 Prozent möglich.

Für seinen Beitrag zur Ressourcenschonung wurde IrriSense 2 mit dem SEAL Sustainable Product Award 2026 ausgezeichnet, der international Produkte mit messbarer Umweltwirkung würdigt.

Steuerung per App auch aus der Ferne

Die Aiper App dient als zentrale Steuerung. Sie bietet intelligente Zeitpläne, Live-Übersichten zum Wasserverbrauch, Auswertungen der verschiedenen Zonen sowie Fernsteuerung, wenn man einmal nicht zu Hause ist. Alternativ kann das System vollständig autonom arbeiten.

Für den ganzjährigen Einsatz entwickelt

IrriSense 2 ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über ein UV beständiges Gehäuse, frostsichere Entwässerung, korrosionsbeständige Kupferverbindungen sowie einen leisen Betrieb, der bei unter 60 Dezibel liegt.

Weitere Informationen über Aiper finden Sie unter Aiper.com

[1] Euromonitor International Co. Ltd., bezogen auf das weltweite Hersteller-Verkaufsvolumen (Stück) im Jahr 2025. Intelligente Roboter-Poolreiniger sind definiert als intelligente Serviceroboter, die mechanische, elektronische, Software-Algorithmus- und Sensortechnologien integrieren. Sie führen autonom oder mit minimalem menschlichem Eingriff Poolreinigungs- und Wartungsaufgaben durch und verfügen in der Regel über intelligente Navigation, Wegplanung und mehrere Reinigungsmodi. Die Studie wurde im Dezember 2025 abgeschlossen.

Über Aiper

Aiper ist die Nummer 1 unter den Marken für intelligente Roboter-Poolreiniger und führend bei zuverlässigen intelligenten Lösungen für das Smart-Yard-Ökosystem. Von kristallklaren Pools über ausgewogenes Wasser bis hin zu intelligenter Bewässerung vereinfacht das intelligente Ökosystem die Pflege des gesamten Gartens. Aiper genießt das Vertrauen von über 3 Millionen Nutzern und Nutzerinnen weltweit und ist in mehr als 7.000 Geschäften in über 50 Ländern und Regionen erhältlich. Angetrieben von intelligenter Automatisierung, adaptiver KI und nachhaltigem Design bietet Aiper ein wirklich sorgenfreies Erlebnis, damit Anwender und Anwenderinnen mehr Zeit haben, die schönsten Momente des Lebens zu genießen.

