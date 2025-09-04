Aiper

Smart Home Innovation: Aiper präsentiert neuen KI-gesteuerten Poolroboter auf der IFA Berlin 2025

Berlin (ots)

Aiper, der weltweit führende Anbieter von kabellosen Poolreinigungsrobotern, stellt auf der IFA Berlin 2025 (5. bis 9. September) seinen ersten KI-gestützten Poolreinigungsroboter und das damit bislang fortschrittlichste Produkt vor: den Scuba V3. Der Scuba V3 ist der weltweit leichteste KI-gesteuerte Poolreinigungsroboter mit Wasserlinienerkennung und bietet einen revolutionären Fortschritt in der Poolautomatisierung mit innovativer KI-Sicht und einer mühelosen Nutzungserfahrung.

"Die Verbraucher:innen von heute erwarten, dass ihr Smart Home nicht nur den Innenbereich, sondern auch den Außenbereich umfasst", sagt Richard Wang, CEO von Aiper. "Der Scuba V3 bringt KI in den Garten und kombiniert Präzision, Komfort und Konnektivität für ein müheloses Poolerlebnis. Als erster KI-gesteuerter Poolreinigungsroboter von Aiper markiert er auch einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg, das Smart Living im Freien neu zu definieren."

Der Scuba V3 wird ab Anfang 2026 für 1.099 EUR erhältlich sein. Zu den wichtigsten Funktionen gehört AI Vision Cleaning. Mithilfe einer integrierten Kamera und Objekterkennung werden über 20 verschiedene Arten von Poolabfällen - von feinem Sand und Schmutz bis hin zu Ästen - erkannt und gezielt entfernt. Mit einer deutlich höheren Reinigungsgeschwindigkeit sorgt der V3 durch eine Kombination aus proaktiver Sicht und Gittermuster-Navigation für eine präzise Abdeckung. Das Vision-System des Scuba V3 wurde in über zwei Jahren intensiver KI-Entwicklung und Praxistests in den USA, Europa und Australien entwickelt und navigiert präzise und zielgerichtet. Er umfährt gängige Hindernisse unter Wasser wie Abflüsse, Leitern, Beleuchtungen, Stufen und sogar Poolspielzeug intelligent und sorgt so jedes Mal für eine kontinuierliche Reinigung der gesamten Bodenfläche.

Der Scuba V3 verfügt zudem über die KI-gestützte Reinigungsfunktion "AI Patrol Cleaning", einen bildgesteuerten Reinigungsmodus, der Bereiche mit hohem Schmutzaufkommen scannt und nur die Bereiche reinigt, die es benötigen. Dadurch werden bis zu 40 Prozent Laufzeit und Energie eingespart, während eine 24/7-Reinigung gewährleistet ist.

Mit einem Gewicht von nur 7,5 kg, etwa so viel wie eine Hauskatze, ist der Scuba V3 für eine mühelose Verwendung konzipiert. Dank seines schnell entleerbaren Gehäuses und der Ein-Klick-Aktivierung ist er unglaublich einfach zu handhaben und zu bedienen.

Mit seinem JetAssist(TM)-Motor und der WaveLine(TM)-Technologie erreicht der Scuba V3 eine ununterbrochene horizontale Wasserlinienreinigung, während das MicroMesh(TM)-Ultrafiltersystem kleinste Schmutzpartikel auffängt und so jedes Mal für kristallklares Wasser sorgt. Der Scuba V3 wurde für smarte Haushalte entwickelt und unterstützt das kabellose Laden mithilfe einer Dockingstation. Er verfügt über eine intelligente Diagnosefunktion, eine automatische Kalibrierung und Over-the-Air-Software-Updates (OTA) über die kostenlose mobile App von Aiper.

Der neue Scuba V3 wird auf der IFA am Aiper-Stand (Halle 9-111) in der Messe Berlin vorgestellt. Eine spezielle Launch-Veranstaltung für das neue Produkt findet ebenfalls am 5. September von 11:00 bis 12:00 Uhr am Aiper-Stand statt.

IFA-Besucher:innen können sich zudem am 4. September bei den ShowStoppers @ IFA in der Südhalle über die neuesten Innovationen von Aiper informieren. Dort präsentiert das Unternehmen auch seine preisgekrönten Produkte und fortschrittlichen Modelle wie das intelligente Bewässerungssystem Aiper IrriSense und alle Modelle der Aiper- Poolreinigungsroboter.

Weitere Informationen über Aiper finden Sie unter Aiper.com und auf Social Media: LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok und X.

Original-Content von: Aiper, übermittelt durch news aktuell