Aiper erhält den „Kantar BrandZ Pioneering Global Brand Award 2025" und treibt mit KI-Innovationen die weltweite Revolution intelligenter Gartentechnologien voran

Jüngst hat Kantar, das weltweit führende Institut für Markenbewertung, die Liste der „Pioneering Global Brand 2025" veröffentlicht. Aiper, eine führende Marke im Bereich der intelligenten Gartentechnologie, wurde als einziges Unternehmen in der Kategorie Gartenpflegegeräte ausgezeichnet – für seine herausragende Performance in diesem Segment. Diese Auszeichnung bestätigt Aipers führende Position auf dem globalen Markt, und zeigt, wie die KI-gestützten Lösungen des Unternehmens das Outdoor-Erlebnis von Familien weltweit neu definieren.

Als Wegbereiter in der Kategorie der kabellosen Poolroboter mit KI-Ausstattung bleibt Aiper seiner Markenmission „Sorgenfreies Gartenleben" unverändert treu. Seit dem Start seiner globalen Expansion im Jahr 2023 – mit Präsenz in Nordamerika, Europa, Australien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Südostasien hat Aiper bereits über zwei Millionen Haushalte mit intelligenten Reinigungslösungen versorgt. Durch die strategischen Partnerschaften mit POOLCORP- dem weltweit größten Händler in der Schwimmbadbranche – sowie Fluidra – einem globalen Branchenführer - stärkte Aiper zudem seine Markenführerschaft und sein globales Vertriebsnetzwerk.

Die Fähigkeit von Aiper, branchenspezifische Herausforderungen durch KI-Technologien zu überwinden, war der entscheidende Faktor für die diesjährige Anerkennung durch Kantar. Scuba V3, der KI-Poolreinigungsroboter der neuesten Generation von Aiper, wurde auf der IFA 2025 in Deutschland vorgestellt und erhielt mehrere Preise, darunter Chip Highlight IFA 2025, Netzwelt Innovation IFA 2025 und Reviewed Awards IFA 2025. Dank integrierter Kamera und eigens entwickelter visueller Erkennungsalgorithmen erkennt der Scuba V3 über 20 Hindernisse wie Blätter, Äste, Abflussöffnungen und Poolleitern präzise und ermöglicht so eine kollisionsfreie, vollständige und hocheffiziente Reinigung. Im Vergleich zu herkömmlichen Poolrobotern steigert die KI-gestützte Wegplanungsfunktion des Scuba V3 die Reinigungseffizienz. Mit einem Gewicht von nur 7,5 Kilogramm – etwa so viel wie eine Hauskatze – und einem Schnellablaufsystem überzeugt er durch besondere Handlichkeit und Komfort.

Dies ist nicht der erste technologische Durchbruch von Aiper: Von den kabellos ladbaren Poolrobotern der ersten Generation über die intelligente Wegplanung „WavePath™" und die Wasserlinienreinigung „WaveLine™" bis hin zur All-in-One-Reinigung der Scuba-X-Serie der dritten Generation. Diese Innovationen zeigen, wie Aiper die Poolreinigung intelligenter gestaltet. Der Scuba V3 markiert den Übergang von der mechanischen zur intelligenten Poolreinigung. Nutzer können mit nur einem Tastendruck die mühsame Poolpflege hinter sich lassen und einen wahrhaft sorgenfreien, urlaubsähnlichen Lebensstil im eigenen Garten genießen.

Aipers Erfolg basiert auf seiner Strategie „globale Vision + tiefe lokale Verankerung". Aipers lokale Teams führen in Europa, den USA, Australien und weiteren Märkten jährlich tiefgehende Marktforschungen und Feldstudien durch, um sicherzustellen, dass Produktdesign und Mehrwert exakt auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind.

Die Vision von Aiper reicht jedoch über Pools hinaus: Auf Grundlage seiner technologischen Erfahrung erweitert Aiper sein Portfolio um Lösungen für den gesamten Garten – darunter auch intelligente Bewässerungssysteme.2025 brachte Aiper IrriSense auf den Markt, das die Rasenpflege mit einer intelligenten, wassersparenden Bewässerungslösung revolutioniert. Das System passt Bewässerungsstrategien anhand von Echtzeit-Wetterdaten automatisch an, ermöglicht es den Nutzern, Wasser zu sparen und trägt durch grüne Technologie zur nachhaltigen Entwicklung bei. Dieses Produkt wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der „CES Innovation Awards 2025" und der „IFA 2025 Innovation Honoree Award".

Mit seinem diversifizierten Produktportfolio für das intelligente Gartenleben hat Aiper bereits zahlreiche Auszeichnungen von führenden internationalen Medien und renommierte Designpreise für seine „technische Ästhetik" und „intelligente Praktikabilität" erhalten – sowie die Anerkennung von Millionen Nutzern weltweit. Durch kontinuierliche Investitionen in Technologie und die Erweiterung der Anwendungen verfolgt Aiper die Visio n, „alle Gartengeräte miteinander zu vernetznn". Pool- und Gartengeräte sollen künftig nahtlos zusammenarbeiten und ein vollautomatisches, intelligentes Garten-Ökosystem schaffen, sodass Nutzer wertvolle Momente in der Natur und mit der Familie genießen können.

